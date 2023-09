¿Messi es duda para el juego ante Bolivia? esto dijo el DT Lionel Scaloni

Lionel Messi pidió el cambió a su seleccionador, Lionel Scaloni, la noche del jueves 07 de septiembre, durante la fecha 1 de eliminatorias sudamericanas entre Argentina y Ecuador.

"Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio", confirmó el estratega argentino en rueda de prensa y agregó que el capitán Albiceleste será sometido a estudios médicos, este viernes 08 de septiembre que descarten una lesión para que Leo este disponible contra Bolivia, en La Paz.

Ecuador vs Argentina: las tres razones que explican la derrota de la Tri Leer más

Scaloni también se refirió al combinado Tricolor, que lo ve peleando en la parte de arriba de tabla de posiciones, pese a tener 3 puntos menos (por el caso Byron Castillo).

"Ecuador es un buen equipo, háganme caso. En el Mundial le puso las cosas difíciles Holanda e inmerecidamente no pudo avanzar a la siguiente fase. Es un equipo bueno, de los de arriba", acotó.

(LEA TAMBIÉN: Argentina (1) vs. Ecuador (0): La Tri perdió ante los campeones del mundo)

El DT argentino pone los reflectores en Bolivia, próximo rival a enfrentar en las eliminatorias sudamericanas. El duelo se jugará el martes 12 de septiembre, desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el Hernando Siles de la Paz.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!