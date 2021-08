La mejor etapa de Jonathan Narváez

Jonathan Narváez va de menos a más en la Vuelta a España. Es que además de cumplir a cabalidad su función de gregario de su amigo y compatriota Richard Carapaz en la grande del ciclismo, el representante de Ineos también aprovechó la fuga de ayer para meterse en el ‘top ten’ de la décima etapa, que fue ganada por el australiano Michael Storer (DSM) y en la que el noruego Odd Christian Eiking (Intermarché) se convirtió en el nuevo líder de la carrera, arrebatándole ese lugar a Primoz Roglic.

En el tramo comprendido entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria, de 189 km, Narváez cumplió su mejor actuación en la prueba de este año y fue sexto.

La levantada del tricolor ha sido de a poco, no en vano ha escalado lugares en los últimos días, después de perder minutos en la segunda etapa, durante una caída masiva, que lo mandó a las últimas posiciones. Actualmente el tricolor se ubica en el puesto 56 de la general.

Jefferson Cepeda fue el segundo mejor ubicado de Ecuador ayer, al cruzar la meta en el puesto 58, mientras que Carapaz fue 87 y Jonathan Caicedo llegó en el puesto 130. Richie, tras la etapa, está en el lugar 25 de la clasificación general.

Storer repitió triunfo con un tiempo de 4h.09.21, seguido a 22 segundos por un grupo con el belga Mauri Vansevenant (Deceuninck) y el francés Clement Champoussin (Ag2r Citroen).

“No esperaba convertirme en ganador de etapa en la Vuelta. Sabía que estaba en buena forma, pero tenía el objetivo de entrar en la fuga. Estoy realmente feliz y muy sorprendido de lo conseguido. Fue una jornada verdaderamente difícil. No disfruté del último kilómetro. Ahora me estoy dando cuenta de lo que he hecho”, comentó en meta el vencedor de ayer.

Roglic, quien sufrió una caída cuando marchaba escapado del grupo de favoritos, entró en meta a 11.49 minutos junto a Enric Mas, Miguel Ángel López y Jack Haig.

El colombiano Egan Bernal (Ineos) perdió 37 segundos respecto a sus rivales directos de la general.

En la general, Eiking aventaja en 58 segundos al francés Guillaume Martin (Cofidis) y en 2.17 minutos a Primoz Roglic, ahora tercero.

Este miércoles 25 de agosto se disputará la undécima etapa, entre Antequera y Valdepeñas de Jaén, de 133,6 km.