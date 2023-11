Megan Rapinoe se despide definitivamente entre lágrimas y con una lesión

Megan Rapinoe se despidió la noche del sábado 1 de noviembre del fútbol con una desafortunada lesión en los primeros minutos de la final de la NWSL. Pese a ello dio las gracias tras su último encuentro a todos los que lo acompañaron en su extraordinaria carrera.

Bundesliga: Piero Hincapié, festín y liderato con el Bayer Leverkusen en Alemania Leer más

“Definitivamente no es como me había imaginado este último partido... Estoy bastante segura de que me he roto el tendón de Aquiles”, comentó con una sonrisa amarga a la retransmisión de la cadena CBS.

“Estoy orgullosa de nuestro grupo (del OL Reign), obviamente lo dieron todo. El Gotham se lo merece mucho (el título), ha tenido un gran año. Y simplemente gracias a todos los que estuvieron en este viaje durante todo este tiempo. Ha sido increíble. Quizá solo al margen de esto no lo habría escrito de manera diferente. Estoy muy orgullosa de toda mi carrera y realmente agradecida por todo lo que me ha dado”, agregó.

Doble campeona del mundo con EE.UU., Oro en Londres 2012 y Balón de Oro de 2019, Rapinoe, en el partido que significaba su adiós al deporte profesional, se tuvo que retirar por lesión cuando solo habían pasado seis minutos.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!