Atrás quedaron los días en que las hermanas Poleth y Anaís Méndes entrenaban lanzando piedras en un terreno baldío ubicado junto a su casa en Tumbatú (Carchi). El esfuerzo y dedicación les premió llegando al Olimpo en los Juegos Paralímpicos de Tokio, y su vida cambió.

Guayas da fuerza a sus semilleros deportivos Leer más

La medallas de oro y bronce, las primeras en la historia del país en la máxima cita, obtenidas por las deportistas en la competencia de lanzamiento de bala hace cerca de tres meses, hicieron que sus nombres y rostros figuren a nivel local e internacional.

Ahora Poleth y Anaís son reconocidas. Les piden autógrafos y fotos, son invitadas a inauguraciones y competencias deportivas, y son la imagen de campañas sociales. Con una sonrisa, las paratletas cumplen con los varios pedidos de sus nuevos fans, que les felicitan por ser ejemplo de superación.

“Después de los Juegos Paralímpicos en Tokio, ha cambiado mi vida en muchas cosas. La gente me reconoce, me agradece por el triunfo conseguido para el país. Pero no he cambiado mi personalidad, mi humildad, mi forma de ser”, comentó Poleth.

Resaltó que la visibilidad que han ganado les ayuda a apoyar iniciativas sociales y a demostrar que se pueden superar las barreras. “Estoy contenta de ser una persona importante, un ejemplo a seguir para cumplir los sueños”, dijo orgullosa Anaís.

Junto con su hermana recuerdan con cariño el recibimiento que tuvieron tras llegar con las preseas paralímpicas, pero en especial el festejo con su familia en Tumbatú.

“Mi mamá todavía no sale del asombro. Mis padres están muy contentos de las medallas de sus hijas. Desde un inicio nos apoyaron, nos motivaron para que logremos esto”, destacó Poleth.

Prev Next Los padres de las medallistas son su principal motivación. CORTESÍA

Anaís y Poleth con las medallas que ganaron en los Juegos Paralímpicos de Tokio. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Las deportistas se emocionaron con el recibimiento tras la gesta en Tokio. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Anaís recordó cuando su progenitora, María del Carmen Sánchez, les despertaba con agua cuando tenían pereza para ir a los entrenamientos. “Siempre nos motivaba, nos correteaba para que vayamos a entrenar. Ha estado en las buenas y en las malas. Gracias a ella llegamos tan lejos”, contó.

También los inicios junto a su hermana en artes marciales como taekwondo, para después pasar al atletismo y al final encontrar su gran pasión, el lanzamiento de bala, donde han obtenido triunfos a nivel local e internacional.

Jhony Carapaz ganó la medalla con los consejos de Richie Leer más

Las deportistas manifestaron que con las medallas llegaron premios económicos que les ayudan para dedicarse de lleno a la preparación de futuras competencias.

También para seguir dando forma a la casa de sus padres, de la que les gusta tomar el control en cuento a forma y diseño. “Como hemos salido a diferentes países, tenemos la visión más abierta, moderna”, afirmó Anaís.

Pero el esfuerzo para alcanzar la gloria también les ha pasado factura. Poleth se encuentra en fase de recuperación de lesiones en los hombros y espalda, antes de iniciar con los trabajos generales. Anaís en cambio está en la fase general de entrenamiento después de unas merecidas semanas de vacaciones.

El nuevo objetivo de las hermanas Méndes es el Mundial de Paratletismo en Japón, que se efectuará en octubre de 2022, donde llegarán como las rivales a vencer. Se emocionan al recordar lo vivido en Tokio, ciudad de la que resaltaron la amabilidad y disciplina de las personas.

El Mundial forma parte del ciclo paralímpico de cara a los Juegos en París 2024, donde apuntan a sumar más preseas para seguir escribiendo su exitosa historia.

TECNOLOGÍA PARA CORREGIR FALENCIAS

Las deportistas planifican los entrenamientos y las competencias con la mira puesta en París 2024. CORTESÍA

Un ciclo paralímpico corto es el que les espera a Poleth y Anaís desde el próximo año. David Bernardo, entrenador de las deportistas, inició con la planificación de las trabajos para 2022.

“Al momento estamos con trabajos regenerativos en el caso de Anaís, y de recuperación de unas pequeñas dolencias con Poleth. Queremos empezar el año con el Gran Prix Richard Boroto, un evento local en donde las chicas compiten con personas sin discapacidad”, detalló el especialista.

La nueva semilla de Ecuador se prepara para la competencia en Cali Leer más

También tiene en la mira un Gran Prix en Brasil y el Mundial en Japón, todo como parte del camino a los Juegos Paralímpicos 2024.

“Lo más duro es mantenerse en la élite. Si trabajamos el triple para llegar a Tokio en las mejores condiciones y ganamos las medallas, para París debemos ser más fuertes”, manifestó Bernardo.

El entrenador señaló que cuentan con el apoyo del Ministerio del Deporte y del Comité Paralímpico, a los que han solicitado poder tener activo en su totalidad el centro de alto rendimiento de Carpuela, para que sea la base de sus entrenamientos.

También apuntan a fortalecer el trabajo científico, aplicando la biomecánica para determinar a profundidad las falencias en la técnica del lanzamiento de la bala. “También nos ayuda a determinar los músculos específicos a fortalecer para mejorar el rendimiento de las chicas”, detalló.