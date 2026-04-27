Mbappé sufre lesión durante partido y pone en duda su participación en el Mundial 2026

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El viernes pasado, en el empate 1-1 entre Real Madrid y Betis, Kylian Mbappé pidió el cambio en el minuto 82 tras sentir molestias en la pierna izquierda. El delantero francés fue sustituido por Gonzalo García y, días después, el club emitió un parte médico confirmando una lesión en el músculo semitendinoso.

El comunicado oficial del Real Madrid señaló que el jugador está “pendiente de evolución”, sin especificar el grado de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación. Esta falta de claridad ha generado incertidumbre tanto en el equipo como en la selección francesa, que espera contar con su máxima figura en la Copa del Mundo.

Real Madrid y la temporada en suspenso

La lesión llega en un momento clave para el conjunto merengue, que prácticamente ha quedado sin opciones de pelear LaLiga tras el empate con Betis. Con el título casi asegurado para el Barcelona, la prioridad del club parece ser cuidar la integridad física de Mbappé, evitando riesgos innecesarios en partidos de cierre de temporada.

El atacante francés ha sido determinante en la campaña, con 41 goles y 6 asistencias en 41 partidos disputados. Sin embargo, la posibilidad de que no vuelva a jugar en lo que resta de la temporada es cada vez más fuerte, ya que el objetivo principal es que llegue en óptimas condiciones al Mundial.

Francia pendiente de su estrella

La selección francesa sigue con atención cada reporte médico. Mbappé es pieza clave en el esquema de Didier Deschamps y su ausencia sería un golpe duro para las aspiraciones del equipo en el Mundial 2026. Aunque las primeras evaluaciones sugieren que no debería tener problemas para llegar a la cita internacional, cualquier recaída podría comprometer su participación.

El delantero ya ha sufrido distintas lesiones a lo largo de la temporada, lo que aumenta la preocupación sobre su estado físico. Francia confía en que el tiempo de recuperación sea suficiente, pero la incertidumbre se mantendrá hasta que se conozca con mayor precisión el alcance de la lesión.

Lo que parece claro es que Mbappé no será exigido en el cierre de la temporada y que todo su esfuerzo estará enfocado en llegar al Mundial 2026, donde se espera que vuelva a ser protagonista.