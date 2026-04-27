Spotify Fitness: la función que integra entrenamientos guiados y música en un solo lugar

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Spotify lanzó Fitness With Spotify el 27 de abril de 2026 como parte de su expansión hacia contenido de bienestar.



el como parte de su expansión hacia contenido de bienestar. La nueva categoría integra entrenamientos guiados en video y audio dentro de la app, junto a música, pódcast y audiolibros.



dentro de la app, junto a música, pódcast y audiolibros. La función se desarrolla en alianza con Peloton, empresa especializada en clases de ejercicio bajo demanda.

Spotify continúa expandiendo su ecosistema más allá del audio con el lanzamiento de Fitness With Spotify, una nueva categoría que incorpora entrenamientos guiados dentro de su plataforma. La propuesta combina video, audio y playlists en una experiencia unificada, permitiendo a los usuarios acceder a rutinas de ejercicio sin salir de la aplicación.

Esta nueva sección integra contenido de fitness junto al catálogo tradicional de música, pódcast y audiolibros, consolidando una oferta más amplia orientada al bienestar. Entre las novedades destacan clases estructuradas de distintas disciplinas como: fuerza, cardio, yoga y meditación, así como contenido curado de creadores reconocidos dentro del mundo del entrenamiento digital.

La iniciativa responde a un cambio estratégico: dejar de ser únicamente "la banda sonora" del ejercicio para convertirse en una plataforma activa dentro de la rutina física del usuario. El desarrollo de esta función se da en alianza con Peloton, lo que marca un punto clave en la evolución del servicio y abre paso a una integración más profunda entre tecnología, contenido y actividad física.

¿Qué es Peloton?



Peloton es una compañía especializada en entrenamiento digital que ofrece clases guiadas on demand, reconocida por su enfoque en experiencias inmersivas y dirigidas por instructores. Su incorporación dentro de Spotify introduce una capa estructurada de ejercicio que antes no formaba parte del servicio.

La iniciativa responde a que 7 de cada 10 usuarios Premium entrenan regularmente, según datos de la plataforma.Cortesía

Entre los principales aportes de esta alianza destacan:

Acceso a más de 1.400 clases on demand: disponibles para usuarios Premium sin costo adicional.

on demand: disponibles para usuarios Premium sin costo adicional. Variedad de disciplinas: incluye entrenamiento de fuerza, cardio, yoga, pilates y meditación.

Sin necesidad de equipo especializado: las rutinas están diseñadas para realizarse en casa o espacios cotidianos.

Integración directa con el ecosistema de Spotify: permite alternar entre contenido guiado y música sin salir de la app.

sin salir de la app. Experiencia multiplataforma: posibilidad de iniciar una clase en un dispositivo (como TV) y continuarla en otro en formato audio.

A esto se suma contenido de creadores destacados del ámbito fitness, como Yoga with Kassandra, Chloe Ting y Pilates Body by Raven, cuyos programas y sesiones también pasan a formar parte de esta nueva categoría.

Cómo acceder a Spotify Fitness

La nueva sección Fitness With Spotify ya se encuentra disponible dentro de la plataforma. Para acceder, los usuarios solo deben buscar el término "fitness" en la aplicación, lo que desplegará tanto las clases guiadas como playlists y contenido relacionado con bienestar.

El acceso varía según el tipo de suscripción:

Usuarios Premium: pueden acceder al catálogo completo de clases de Peloton sin costo adicional.

de clases de Peloton sin costo adicional. Usuarios gratuitos: tienen acceso a playlists curadas y contenido seleccionado de creadores de fitness.

En cuanto a funcionalidades, Spotify permite:

Descarga de clases para uso offline.

Reproducción en video y transición a audio sin interrupciones.

Disponibilidad principalmente en inglés, con algunas opciones en español y alemán.

Con esta incorporación, Spotify refuerza su estrategia de diversificación, posicionándose no solo como una plataforma de entretenimiento, sino también como una herramienta activa dentro de los hábitos de bienestar y ejercicio de sus usuarios.