Spotify SongDNA: una nueva herramienta para explorar el origen de las canciones

La música ya no solo se escucha: ahora también se puede desmenuzar, gracias a Spotify que anunció el lanzamiento en fase beta de SongDNA, una nueva herramienta pensada para profundizar en el origen y la construcción de las canciones. La función, por ahora disponible para usuarios premium, abre la puerta a explorar todo aquello que normalmente queda detrás del sonido: desde quiénes participaron en su creación hasta las referencias que le dieron forma.

En términos generales, SongDNA propone una experiencia más completa para el oyente curioso; no se trata solo de reproducir un tema, sino de entenderlo: descubrir sus colaboradores, rastrear samples, identificar interpolaciones e incluso conectar versiones que han influido en su resultado final. Es, en esencia, una forma de mapear el "ADN" creativo de cada canción y convertir el streaming en una experiencia más informativa e interactiva.

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الميزة الجديدة (اللي ظهرت سابقاً في التسريبات) صارت متاحة بنسخة "بيتا" وتظهر كبطاقة داخل واجهة "التشغيل الآن" (Now Playing)..spotify

بمجرد الضغط عليها، تقدر تغوص في "الجينات" الخاصة… pic.twitter.com/Z8y33RymJp — صالح النمر 📱 SaLeH ALNEMER (@xk_sal7) March 25, 2026

Cómo funciona SongDNA

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A nivel técnico, SongDNA se integra directamente dentro de la interfaz de Spotify como una capa adicional de información sobre cada pista. La herramienta organiza los datos en diferentes categorías, permitiendo visualizar de forma estructurada los créditos completos, las relaciones entre canciones y los elementos reutilizados dentro de la industria musical.

Para lograrlo, la plataforma combina bases de datos de derechos musicales, metadatos avanzados y sistemas de análisis que identifican conexiones entre obras, como samples o interpolaciones. Esto no solo implica listar información, sino establecer vínculos: una canción puede llevar al usuario a otra que utilizó como referencia, creando una especie de "red navegable" dentro del catálogo.

La nueva función de Spotify conecta canciones a través de samples, créditos e influencias musicales. EXPRESO

Además, el sistema se apoya en tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la precisión de estas relaciones y ampliar progresivamente su base de conocimiento. De esta manera, SongDNA no es una herramienta estática, sino un ecosistema en constante actualización que busca reflejar la complejidad del proceso creativo musical.

Disponibilidad y acceso en la app

Por ahora, SongDNA se encuentra en fase beta y su disponibilidad es limitada, sin embargo Spotify ha comenzado a habilitar la función de forma progresiva para usuarios premium, lo que significa que no todos pueden acceder a ella de inmediato. En muchos casos, basta con mantener la aplicación actualizada para que la opción aparezca dentro de la ficha de una canción.

Este despliegue gradual responde a la necesidad de probar el rendimiento de la herramienta y ajustar su funcionamiento antes de un lanzamiento global. Mientras tanto, quienes ya tienen acceso pueden explorar una de las propuestas más ambiciosas de la plataforma en los últimos años: transformar la manera en que entendemos y navegamos la música.

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