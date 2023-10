Max Verstappen, con hambre de gloria

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), flamante triple campeón del mundo de Fórmula Uno, explicó que “claro que” quiere “seguir ganando todo lo que pueda”, pero que, de momento “todo es perfecto, porque” ha logrado muchos más éxitos de los que jamás se “hubiera imaginado”.

Verstappen, que hace una semana cumplió 26 años, sumó el domingo 8 de octubre su victoria número 49 en la F1 -la decimocuarta del año-, con lo que se sitúa a solo dos de la cuarta marca histórica del francés Alain Prost. Y a falta de otras cinco carreras también podría alcanzar al otro cuádruple campeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel, 53 veces triunfal en la categoría reina.

“Por supuesto que quiero ganar todo lo que pueda. (Alcanzar las victorias de los citados Prost y Vettel) Dependerá de lo que pase en las próximas carreras. Pero ahora mismo lo que quiero es disfrutar de este momento. Estoy muy orgulloso y feliz. Soy joven aún, pero ya he ganado mucho más de lo que esperaba. He logrado ya muchísimo más de lo que me hubiera podido imaginar. Así que todo es perfecto en este momento para mí”, respondió Mad Max.

“Ser triple campeón mundial es algo que suena muy bien. Suena genial. Estoy muy orgulloso por mí, por mi familia, y por todo el mundo en el equipo, a los que estoy muy agradecido por el sensacional trabajo que hacen siempre. El ambiente dentro del equipo es fenomenal y trabajar con esta gente es algo muy importante”, comentó.

El neerlandés agregó que “de los tres títulos, este creo que es el mejor. El primero puede que haya sido el más emocional. Pero este año está siendo, claramente, mi mejor año, con esas diez victorias seguidas (constitutivas de récord histórico), que me hacen estar muy orgulloso, también. Luego está el título de en medio, que es eso: el de en medio”, apuntó 'Mad Max', que el viernes firmó su trigésima pole en la división de honor del automovilismo, la décima de la temporada.

No sabe cuántos títulos más podrá ganar. “Dependerá del paquete (del coche). Sé que soy joven y que me quedan un par de años, aún. Dependerá de cuánto tiempo siga aquí y si cambia algo. Pero de momento sigo con todas las ganas del mundo”, afirmó.

Acotó que “algún día se acabará el hambre, es lógico. Soy joven aún, pero llegará el momento en el que tenga suficiente y quiera hacer otras cosas; o correr menos carreras. Pero no ahora”.

