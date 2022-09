En el último tiempo se ha hecho con la titularidad azul. El delantero argentino ha sumado 10 anotaciones en la temporada, dejando su huella en Copa Libertadores (2), Copa Ecuador (2) y en LigaPro (6), pero su rol en Emelec supera los límites del campo. El ‘Comandante’ es uno de los líderes y referentes en el Bombillo, por su compañerismo y experiencia. Invitó a EXPRESO a una charla en su casa y contó cómo llegó al club, dónde estaba y su anhelo de verse levantando el trofeo de campeón.

- Sé que disfruta de su ciudad en Concepción del Uruguay, ¿estaba allí cuando lo llamaron para Emelec?

-Me encanta ir en verano, a la playa, ir a pescar, está a las afueras de la ciudad y descanso como en ningún lugar del mundo. Necesito ir allá a desconectar y recargar pilas. Tenía muchas posibilidades (de otros clubes). Si me hablas del mercado mexicano es algo que cualquier profesional no quisiera salir nunca, pero yo necesitaba cambiar de aires, ya había estado 2 años y medio muy intensos, viví muchas situaciones buenas y malas, necesitaba un cambio. Mi representante va a mi ciudad y me dice que hay una posibilidad de ir a Emelec. Yo lo identifico a Emelec como equipo grande y algo hizo click en mí y dije que era algo que necesitaba. Porque quiero ser campeón y trabajo para eso y lo deseo enormemente. Llegué y vi lo apasionado de la gente, la necesidad de ganar títulos, todo encajó.

- Temprano en la temporada sufrió el golpe en la cabeza.

-Fue algo atípico. Tenía sensaciones muy raras donde perdía lucidez. Pensé que era una cosa de 5 o 7 días. Estuve internado y al cuarto día vuelvo a entrenar. Yo quería encontrar sensaciones. Trotaba, corría, pero sentía que me habían quitado lo más importante, la cabeza. Al principio le daba a la pelota con miedo. Cuando me acostaba en la cama, se me movía todo. Así estuve como 20 días y estaba fastidiado porque esto no dependía de mí. Mi familia habló conmigo y lo primero era la salud. Esos 20 días me jugaron una mala pasada en el rendimiento.

- ¿Cómo hace para que los momentos difíciles, críticas, no le afecten?

-Para empezar, yo no consumo nada (redes sociales, programas). Tengo claro qué soy y qué tengo que hacer para responder al compromiso con la institución. Es complejo el fútbol, primero trato de ser persona, luego ser un gran profesional.

El delantero de los millonarios ha marcado 10 tantos en toda la temporada. Christian Vinueza / EXPRESO

- ¿Cómo toma la pelea por el puesto?

- Desde la fortaleza mental, mí no me da igual jugar o no jugar, yo trabajo para jugar. Si bien los objetivos colectivos están por sobre los individuales, también tengo los míos y eso a mí mantiene en una línea de trabajo para jugar competir y estoy convencido, a estas alturas de mi carrera, lo que le puedo aportar a mi equipo, y no son solo goles. En cuestión de liderazgo, de comunicación, de entrega, ayudar al compañero. Siempre le digo a mis compañeros que yo veo todo el partido de frente, como el portero. Soy una persona que habla mucho dentro de la cancha y hay situaciones como cuando los interiores van a recibir y ellos por su posición no tiene tiempo suficiente para ver y girar y yo les digo, 'solo' y ellos saben que si les digo eso deben girar e ir para adelante. Si les digo, 'te van', es porque los tienen encima, de esa manera hago mejores a mis compañeros y al equipo obviamente, que es lo que estamos generando. En los últimos partidos hemos generado esa química de qué hacer y qué no hacer, adaptándonos al rival de turno y las circunstancias de juego, como a veces hay campos que no están en buenas condiciones.

- ¿Cómo es el entrenamiento fuera de la cancha? El día a día.

- Después del entrenamiento en el club, llegó a mi casa y entre las 12h00 o 12h30 suelo almorzar, me acuesto un rato, me ponga las botas de recuperación y depende del día que tengo y las cargas, entreno en casa. Y cuando tengamos que jugar, como hoy (ayer) no hago porque necesitamos el suficiente descanso para estar lo más lúcidos posibles. Comparto con la familia, hay días que voy a ver a mi hijo entrenar, a caminar al Parque Samanes, llevamos a pasear a nuestra perra, Luna. Hacemos caminata, trotes y después tratamos de cenar temprano, entre 19h30 o 20h00, que es algo muy particular mío. Me baño, me acuesto y me vuelvo a poner las botas, así casi todos los días.

Mauro Quiroga viene en racha y marcando goles claves para el Bombillo API

-¿ No ve series o películas?

- Sí, sí, te vas a reír, estoy con la segunda temporada de 'Pasión de Gavilánez', sí te juro (ríe). Me dio intriga porque yo vi la primera temporada que fue hace mucho tiempo en tv y ahora me dio curiosidad, quiénes son los personajes, cómo estarán y son los mismos. Me enganche de vuelta. Y así todos los días, familiarmente tenemos nuestros hábitos y es bueno porque se los dejamos a mi hijo, él se cuida mucho, quiere ser futbolista y lo tiene súper claro. Valoramos mucho el lugar que tenemos, somos unos privilegiados de estar acá, es algo único tener la posibilidad que nos ha dado Dios y la vida de hacer lo que queríamos hacer desde chicos.

-¿El gol más bonito o que más le gustó en el año?

-El que últimamente le hice a Gualaceo, por cómo veníamos, eliminiación de Libertadores, de Copa Ecuador y técnicamente lo mido por la distancia que fue desde el punto penal y mi gesto técnico, entró pegada al palo. Desde el centro a la ejecución mía. Como siempre digo, sea lindo o feo no importa valen lo mismo, con que ayude al equipo a ganar, bienvenido sea.

-Debutó en Libertadores, cómo fue su experiencia

-Fue muy lindo, particularmente me quede con las ganas de participar un poco más, jugar más minutos, el tema del golpe me sacó en un momento clave de la Copa. Nosotros queríamos llegar a la final, pero me hubiese gustado disfrutarlo y participar un poco más. Es una competencia hermosa que hasta esos días no había tenido la oportunidad de jugar, también pude hacer goles, he marcado en las tres competencias y es importante, son detalles que a uno le sirve para sacar conclusiones de que estoy haciendo bien las cosas o intento, trabajando de buena manera.

El argentino tiene varios tatuajes, entre esos los nombres de sus abuelos. Christian Vinueza

- El partido contra IDV fue duro, una caída que hasta terminó con suspensión del estadio. ¿Cómo superaron ese tropiezo?

-Nosotros estamos en una situación donde se nos achicaba el margen, jugamos con la obligación de ganar la segunda etapa. Partiendo desde ahí, y por la experiencia mía, hablando con Sebas (Rodríguez), Aníbal (Leguizamón), Romario (Caicedo), Pedro (Ortiz), Dixon (Arroyo), dijimos que teníamos que ganar, dejemos todo a un lado, empecemos de cero. ¿Qué significaba eso? Adaptarte a las situaciones, si hay que agarrar la pelota y sacarla del estadio, hay que sacarla muchachos, si hay que tirar un caño, hay que tirar un caño. Es tener la capacidad de adaptarte a la situación rápido, porque tú preparas una planificación y te encuentras en un partido con otras situaciones y ahí es cuando aparecen los líderes y ver cómo cambiarlo. Desde lo práctico nos mentalizamos para poder empezar de cero. Vino Gualaceo y pasó eso, se ganó un partido bravo. Y todos los partidos son bravos acá y más si es contra Emelec.

- Se fue Rojas y llegó García, ¿cómo lo recibieron sobre todo con su situación legal?

-Lo que te hablaba del compañerismo, contención, liderazgo, porque no vamos a ocultar las cosas que se hablaban de Diego, pero para nosotros llegó una persona nueva. Nosotros no pensamos en nada más. La idea era arroparlo, conocerlo, antes de juzgar a las personas hay que conocerlas. Te puedo admitir que la baja de Joao iba a ser muy difícil de suplir porque él era muy importante para nosotros, de condiciones impresionantes, pero cuando llegó Diego lo vimos entrenar y se puso la camiseta en el primer partido, demostró lo que demostró, nos dio una tranquilidad enorme. De hecho concentramos juntos. Nos está dando mucho, lo que necesitaba el equipo. Tratamos de disfrutarlo y aprovecharlo de la mejor manera posible, porque necesitamos jugadores de jerarquía como él.

- ¿Ahora viene Cumbayá?

-Estamos firmes, concentrados en lo que será el partido de mañana, clave, definitivo. Pero no podemos adelantar nada. No podemos pensar que la próxima se viene Aucas y luego del Clásico, no, no. Para nosotros el partido más importante es el de mañana (hoy) contra Cumbayá, nos preparamos para eso.

- ¿Se ven en la final contra Barcelona?

-Es nuestro único y mayor objetivo. Nuestra última bala de este año y personalmente yo quiero salir campeón, es para lo que trabajo y muchas veces me rompo buscando soluciones tratando de ayudar. Ojalá, sería muy lindo una oportunidad de hacer historia.

Quiroga habló de la capacidad acción que deben ejecutar cuando la planificación no sale como la prevista. Christian Vinueza / EXPRESO

- ¿Va a ser titular?

--(Ríe) No sé, no sé, porque la última charla es la del día del partido (hoy), así que ya veremos, pero estoy preparado para lo que me toque.

- ¿Donde nace el apodo de Comandante?

-A ver, cuando estaba en Chile en Curicó, un relator de la radio, eufórico en el grito de gol, me dice Comandante. Se empezó a ser viral y en ese entonces era más atento a las redes sociales. Tenía unos 28 años. La gente empezó a jugar con eso. Dijo me voy a meter en el papel y de cierta manera me identificaba con el apodo del personaje. Y el siguiente partido hago gol y empecé haciendo el Comandante. Todo gol que convertía, celebraba así. Hoy como que me cansé del apodo, eso me pasa. No quiere decir que no lo siga haciendo. Ahora alterno. Lo importante es convertir goles.

- Se vienen las elecciones en el club, ¿a ustedes les llega algo de esto, propuestas de candidatos?

-No, estamos totalmente al margen de eso. Es normal porque así es la política, nosotros estamos tranquilos y nos ocupamos en estar en nuestro lugar, independiente de qué partido político esté al frente, nosotros defendemos a Emelec, nos debemos al nombre, a la gente, a nosotros, nuestros objetivos y nos mantenemos muy al margen. Uno siempre quiere lo mejor para su club y sí, ojalá quede en las mejores manos posibles para que tenga el mejor futuro posible. Después veremos quienes estamos y quienes no.