El ciclista Richard Carapaz se salió del bloque de competidores, apretó los dientes y no hubo quien lo detenga... Faltaban varios metros para la final, pero empezó a golpear su timón, esa era la señal que decía que había ganado la etapa 12 de la Vuela a España.

Richard Carapaz gana la etapa 12 de la Vuelta a España Leer más

El ciclismo habló al final de la competencia: "Sabía que podía volver a ganar en la Vuelta. Otros años he sido segundo y tercero, es la primera vez que gano, estoy emocionado".

Carapaz dijo también que no descarten que pueda ganar las demás etapas porque está con todas las ganas de hacerlo.

"Quiero aprovechar al máximo el nivel que tengo ahora, porque de ahora en adelante, si podemos conseguir otra etapa", afirmó Carapaz y confesó: "estoy satisfecho de volver a encontrar sensaciones. Siento mucha felicidad porque vine a la Vuelta con un objetivo que no he podido conseguir por diversas circunstancias y me había centrado en intentar ganar una etapa. Estoy muy contento con ello. Ha sido una mezcla de todo, felicidad, rabia, orgullo".

Carapaz fue declarado el Rey de Peñas Blancas, debido que en ese lugar se llevó la etapa 12. Richard ha tenido varias polémicas en la Vuelta a España, que la última competencia con Ineos.