9 de Octubre vs. Emelec: Goleada millonaria para ilusionarse con llegar a la final

En los partidos correspondientes a la fecha 7 de la LigaPro, ni 9 de Octubre ni Emelec jugaron por lo que estos tres puntos en Los Chriijos eran claves para ambos. El local que está coqueteando con el descenso y la visita que busca pelear por la etapa. El Bombillo hizo los deberes y se quedó con los tres puntos.

El Brighton derrota al Leeds con Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán como titulares Leer más

Pero rápidamente, el Bombillo iba a pisar firme el acelerador y abriría el marcador con un pase magistral de Sebastián Rodríguez. El capitán de los millonarios filtró con su borde externo una pelota entre líneas que llegó precisa a Diego García, quien mano a mano con el portero Escobar remate suave y colocado, para poner el 0-1 en Milagro.

El estadio estallaba y los jugadores millonarios se contagiaban. Ese buen arranque de los eléctricos se sentía, cada vez más afianzados con la pelota en sus pies y marcando el ritmo del juego.

Rodríguez y García brillaban en el ataque de los azules, uno como lanzador y el otro como el desequilibrante en todo el frente de ataque. Alexis Zapata se sumaba a esa dinámica.

Antes de la media hora de juego, el Bombillo tendría dos opciones muy claras para estirar el marcador a favor, pero no pudo ser preciso. Primero un pase de García para Quiroga, quien no llegó para cerrar la pinza y, segundo, otra vez García con un pase filtrado desde la bomba central para Zapata, quien decidió un sombrero al portero Escobar, que no pudo ser bien ejecutado.

El confuso incidente en la comunicación de Richard Carapaz con su equipo Ineos Leer más

Zapata tendría otra oportunidad, un poco más compleja que la primera, pero nuevamente el portero de 9 de Octubre salió airoso y el marcador no se movía. Emelec era superior, pero no lograba extender la ventaja en el marcador.

El colombiano tendría una más y esta vez no tendría un final feliz para el portero de 9 de Octubre. Nuevamente García le filtra un pase perfecto a Zapata, y este vuelve intentar un sombrero y Escobar, que ya estaba fuera del área, detuvo el trámite del balón con sus manos. El juez central, Guillermo Guerrero, le mostró la roja por evitar una jugada manifiesta de gol.

El tiro libre lo ejecutó Cevallos y el grito de gol de los miles de azules en Los Chirijos se quedó en la garganta, luego de que Pinos, quien recién había ingresado, atajó el remate del volante eléctrico.

A Piero Hincapié lo expulsaron por primera vez en el fútbol alemán Leer más

Si ya era un partido en el que Emelec era superior con los actores completos, el segundo tiempo sería un monólogo de los millonarios.

Apenas iniciado el complemento, Sebastián Rodríguez estrelló un tiro libre en el horizontal y el dominio de Emelec era total.

Los cambios no ayudaron al Súper 9 y el Bombillo lograría la calma con un gol de Zapata, quien no había estado fino de cara al gol.

Contragolpe letal que inició Jackson Rodríguez, combinó con García, este trasladó hasta el área, asistió al cafetero, quien con la derecha envió la pelota al fondo de la red. Un gol que daba alivio.

Independiente del Valle, líder en Copa Ecuador y LigaPro Leer más

La fiesta estaba consumada y era azul. José Francisco Cevallos sellaría la estampida del Bombillo con un gol en el tramo final, tras una gran jugada de Alejandro Cabezas.

Emelec hizo sus deberes y ganó un partido que no podía perder puntos. Suma 13 puntos, tiene un partido pendiente y se ilusiona con llegar a la final contra Barcelona.