Mateo Ramírez consigue un Top Ten en el Tour del l'Avenir

La prueba es considerada como el Tour de Francia para menores de 23 años. Además, es una vitrina para los corredores.

Mateo Ramírez, campeón nacional sub-23, compite desde esta temporada por el UAE Emirates, junto a su compatriota Jhonatan Narváez.

El ciclista ecuatoriano Mateo Ramírez sigue dando pasos importantes en el ciclismo mundial al terminar entre los 10 mejores del Tour de L’Avenir, considerado como el Tour de Francia para menores de 23 años y en donde solo compiten selecciones.

Ramírez, quien este año fue contratado por el UAE Emirates -uno de los mejores equipos del mundo-, finalizó en el sexto puesto de la clasificación general, ganada por el francés Paul Seixas, con un tiempo de 18 horas, 51 minutos y 1 segundo.

El quiteño de 19 años, actual campeón nacional Sub-23 y tercero en la prueba de ruta Élite, por detrás de Jhonatan Narváez, primero, y Alexander Cepeda (segundo), contó sus expectativas de la carrera hace poco.

“Me encuentro muy bien de sensaciones, estuve entrenando en la altura en Ecuador para dar lo mejor de mí en estos siete días de competencia”, precisó. Y cumplió: sexto lugar en la general y dos quintos puestos en las etapas 5 y 6.

El torneo, que se realizó entre el 23 al 29 de agosto, tuvo un prólogo, seis etapas en línea y una contrarreloj. Los cinco ciclistas ecuatorianos, que conformaron la selección y más de un centenar provenientes de todo el mundo cruzaron por varias regiones francesas los Alpes.

Delegación tricolor

Además de Ramírez, otros ecuatorianos en competencia fueron: Joffre Imbaquingo (GIANT Toscana Mitsubishi), Jacob White (Espectro Cycling Team), Luis Monteros (Movistar Best PC) y Alejandro Pita (GIANT Toscana Mitsubishi), quienes fueron dirigidos por Anderson Padilla.

Por detrás del pedalista del UAE Emirates, el segundo mejor ecuatoriano ubicado fue Monteros, en el puesto 69.

La selección ecuatoriana estuvo integrada por Joffre Imbaquingo (i), Luis Monteros, Mateo Ramírez, Alejandro Pita y Jacob White. CORTESÍA

