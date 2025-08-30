Expreso
Felipe Rivadeneira
Rivadeneira venció al manabita Ángel Véliz en tres intensos sets: 6-4, 3-6, 6-3.Cortesía

Copa Davis: Rivadeneira y Galárraga definen al quinto jugador de Ecuador

Los tenistas se enfrentan por el último cupo en el equipo ecuatoriano que jugará la Copa Davis ante Bosnia.

El chimboracense Felipe Rivadeneira y el pichinchano Mario Galárraga definirán el domingo 31 de agosto quién será la quinta raqueta del equipo ecuatoriano Copa Davis, tras clasificarse este sábado a la final del torneo selectivo en el que se escoge al integrante para la disputa ante Bosnia y Herzegovina por el Grupo Mundial I, el 13 y 14 de septiembre.

Felipe Rivadeneira, en el primer juego de semifinales, venció al manabita Ángel Véliz en tres intensos sets 6-4, 3-6, 6-3, mientras que Mario Galárraga derrotó en dos sets 6-4, 7-5 al guayasense Omar Suárez.

Hoy, desde las 10:00, Rivadeneira y Galárraga jugarán la final del selectivo para así sumarse a la delegación a la que ya fueron confirmados Álvaro Guillén, Andrés Andrade, Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo.

Precisamente el capitán Raúl Viver estuvo este sábado en el desarrollo de los partidos.

