Masters 1000 de Roma: Pantalla gigante y ovación para el Papa León XIV (video)

El partido del Masters 1.000 de Roma entre el italiano Fabio Fognini y el británico Jacob Fearnley pasará a la historia este jueves 8 de mayo, no por el resultado, sino por el hecho católico mundial que le tocó vivir.

Y es que mientras se jugaba el partido de primera ronda, a apenas 5 kilómetros del Foro Itálico, sede del torneo, se anunciaba que el estadounidense Robert Prevost se convertía en el Papa León XIV, fue entonces que la pantalla gigante de la cancha central, donde regularmente se refleja el resultado, apareció una imagen del Sumo Pontífice.

León XIV en el ATP de Roma

👉En el cambio de lado del 2-5 del primer set, del partido entre el italiano Fabio Fognini y el británico Jacob Fearnley, todo el Foro Itálico conoció al nuevo Papa en la pantalla del estadio. pic.twitter.com/JLNST6BAeM — SoloxDeporte (@SoloxDeporte) May 8, 2025

“Papa Leone XIV”, salió como leyenda en el video que provocó el delirio de todos los espectadores.

Papa León XIV y su pasión futbolera: conoce aquí el equipo del que es hincha Leer más

A decir de los presentes, el momento fue especial. Un breve silencio inundó el escenario deportivo, los tenistas pararon el juego e inmediatamente una ovación rompió la quietud.

León XIV, amante del tenis

El momento fue aún más especial al revelarse minutos más tarde que el nuevo Papa es un amante del tenis. En en una entrevista con Agustinian Order, el ahora excardenal, reveló algunos aspectos íntimos de su vida como lo son su amor por el tenis, la lectura, las largas caminatas y las charlas más con los amigos.

"Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha. Este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre hasta ahora. También disfruto mucho leyendo, dando largos paseos y viajando, conociendo y disfrutando de lugares nuevos y diversos. Disfruto relajándome con amigos y conociendo a una gran variedad de personas. Cada persona puede enriquecer enormemente nuestras vidas" expresó en septiembre de 2023.

Fognini deja el tenis

Fabio Fognini al despedirse de su último Masters 1.000 de Roma. Cortesía

Ya en la vuelta del partido, el local Fabio Fognini, de 37 años y quien llegara a ser #9 del mundo, sucumbió ante Fearnley por 6-2 y 6-3 por lo que al salir anunció que jugó su último Masters 1000 en Roma y que pondrá fin a su carrera al final de la temporada.

"Gracias Roma, ha sido un gran viaje, se acabó aquí, todavía no me he retirado, voy a jugar hasta final de año", dijo tras su derrota por 6-2 y 6-3. "Como en todo, hay un principio, hay un final", continuó el italiano, que comparte vida con la exjugadora Flavia Pennetta, ganadora del US Open en 2015.

"Creo que podré ser recordado como el tipo que hacía las cosas con pasión, que a veces, incluso muchas, cometía errores, pero que siempre pedía perdón", dijo Fognini, conocido tanto por sus golpes de genio como por sus salidas de tono en la pista. Fognini, ahora 107º del mundo, ha ganado nueve títulos en su carrera, incluido el Masters 1000 de Montecarlo en 2019.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!