Mason Greenwood busca una segunda oportunidad en Getafe

Un minuto antes del cierre del mercado de verano el Getafe anunció la llegada como cedido del delantero inglés Mason Greenwood, que, tras un último año y medio convulso, busca una segunda oportunidad en el equipo madrileño, con el que espera volver a sonreír jugando al fútbol y demostrar su valía como jugador ajeno al ruido extradeportivo debido a su polémico pasado.

Greenwood, perteneciente al Manchester United, fue apartado del equipo británico en enero de 2022, cuando se abrió una investigación en su contra por un caso de violencia machista, después de ser arrestado tras ser acusado de maltrato y agresión sexual por parte de su expareja, Harriet Robson, que llegó a publicar en redes sociales fotos de los supuestos moratones y golpes.

Hace unos meses le fueron retirados todos los cargos debido a que testigos clave dejaron de cooperar en la investigación, pero Greenwood no volvió a vestir la camiseta de los 'Diablos rojos'.

El Manchester United tenía claro que lo mejor era una salida pactada del club y también si fuera posible de la Liga británica. La puerta se abrió en el Getafe.

"Entiendo que la gente me juzgará por lo que han visto y oído en las redes sociales y sé que la gente pensará lo peor. Acepto completamente que cometí errores en mi relación y asumo mi parte de responsabilidad por las situaciones que llevaron a publicarse en las redes sociales. La decisión de salir ha sido parte de un proceso de colaboración entre el Manchester United, mi familia y yo. La mejor decisión para todos es continuar mi carrera futbolística lejos de Old Trafford, donde mi presencia no será una distracción para el club", dijo Greenwood en un comunicado tras oficializar su cesión.