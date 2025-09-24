Violencia en Brasil: Así fueron golpeados los hinchas de Lanús por la policía

La policía de Río de Janeiro agredió a hinchas argentinos que acompañaban a su equipo en la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana, en donde se enfrentaron Fluminense y Lanús de Argentina, en el reconocido estadio Maracaná. Un encuentro vibrante en la cancha pero terrorífico en las gradas.

El marcador global era 0-1 a favor de los argentinos, que llegaban expectantes a tierras cariocas esperando poder llevarse una clasificación histórica, lo cual terminaron consiguiendo después de que, en un partido intenso por parte de Fluminense, este no pudiera remontar el marcador global, más allá de adelantarse en el marcador gracias al magnifico gol de Agustín Canobbio, posteriormente estos fueron empatados por los visitantes, luego de una gran pared y remate del delantero Dylan Aquino.

Terror en las gradas del Maracaná

Minutos antes de que se jugara el complemento del partido, hinchas y policías estaban desarrollando una batalla en la tribuna asignada para los visitantes. La balanza se volteo para quienes tenían en sus manos palos, balas de goma y gases, los cuales se utilizaron, a priori, para disuadir a los hinchas de Lanús, aunque por lo que se vio durante la transmisión del encuentro y en imágenes que circulan en redes, pareciera que la policía no tiene piedad cuando de hinchas argentinos se trata, y no solo por esta ocasión.

Lee también: Enner Valencia: Así fue la falta penal que le hicieron en el empate a Pachuca

El inicio del segundo tiempo se retrasó casi 20 minutos, esto por el pedido de quienes formaban parte del equipo visitante hacia el arbitro, que no pudieron contenerse y se acercaron hacia las gradas a pedir que se cese la agresión, ya que muchos de sus familiares se encontraban ahí y se temía que estos fueran a salir heridos de dicho suceso. Por suerte, luego de que los hinchas hayan sido acorralados y agredidos por la policía, el escenario logro tranquilizarse, lo que permitió que el partido se pudiera desarrollar con normalidad.

Lo que no te muestra la Conmebol. Disturbios en el Maracaná, vuelan gases, palazos y balas de goma. Una vergüenza lo de la policía brasilera con los hinchas de Lanús. https://t.co/XPMkSfWOzp pic.twitter.com/aWF2YxxgXV — ʟᴏᴄᴜʀᴀ ɢʀᴀɴᴀᴛᴇ (@LocuraGranate_) September 24, 2025

No es la primera vez que acontecimientos como estos se hacen presentes en Brasil, pero eso no significa que lo sucedido no tenga que tener repercusión en quienes vociferan querer el bien para el futbol sudamericano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!