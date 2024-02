Mary Granja, premio a la constancia

El atletismo le dio la revancha a Mary Granja. En diciembre de 2023, la fondista tricolor no pudo conseguir el boleto olímpico en la Maratón de Valencia, evento para el que se había preparado con intensidad durante cerca de cuatro meses.

Pese a esto, no bajó los brazos y continuó con su arduo entrenamiento para buscar otra cita en la que podría conseguir su objetivo. Es así como se inscribió en la Maratón de Sevilla, donde el domingo 18 de febrero cruzó la meta en 2 horas, 26 minutos y 34 segundos, cumpliendo con marca mínima requerida (2:26:50) para clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

“Para mí, clasificar a Juegos Olímpicos es una bendición de Dios, porque lo hemos venido buscando desde el año pasado. Cuando crucé la línea de meta no lo podía creer, no sabía si era mi tiempo oficial, porque en mi reloj vi un tiempo y en el de la competencia vi marcado otro, estaba dentro, me quedé en shock. Después de que lo verifiqué dije sí lo logré, clasifiqué y se me fueron las lágrimas porque creo que es el sueño de todo deportista”, contó Granja.

La maratonista, de 28 años, nacida en Cotopaxi, pero que actualmente vive en Quito, detalló que han sido meses de mucho entrenamiento. “Nuestra preparación se basa a doble jornada, días de gimnasio y los domingos que son de rodaje. No paramos hasta alcanzar nuestra meta”, que se dio en una de las maratones más grandes del mundo, en la que participan alrededor de 12.000 corredores de varios países.

“El nivel estuvo muy alto, ya que todos iban en busca de la marca mínima a Juegos Olímpicos, fue una competencia muy exigente de principio a fin, un recorrido superfuerte, pero valió la pena todo el esfuerzo que se ha hecho para llegar acá”, afirmó Granja.

Mary Granja es la tercera ecuatoriana en maratón femenina en poner marca (2:26:31) a los Juegos Olímpicos París 2024



Una vez en el país, la deportista hará algunos ajustes a su preparación, enfocándose 100 % a la cita en París. “Ahora que ya tenemos la clasificación es una responsabilidad muy grande, porque no es el hecho de clasificar y ya, tenemos la expectativa de llegar y hacer un buen papel. De la misma manera, los entrenamientos serán más exigentes”.

Con la marca de Granja, Ecuador completó su equipo femenino de maratón, tras la clasificación de la recordista Silvia Ortiz (2:24:50) y Rosalba Chacha (2:26:34). En caso de que otra atleta ecuatoriana ponga marca, esta deberá ser menor a una de las ya establecidas, para ocupar su lugar, ya que solo pueden clasificar un máximo de tres fondistas por país.

