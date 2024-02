Jefferson Pérez: "Sin la pista de Cuenca no llegarán pruebas internacionales"

El primer medallista olímpico de Ecuador (Atlanta 1996), regresó a Guayaquil. Hace cuatro años, a raíz de la pandemia, que no recorría las calles de la Perla del Pacífico; Jefferson Pérez sin embargo volvió para hacer caminar, correr y divertir a las mujeres con el Warmi Runner, competencia atlética de mujeres que anualmente organiza y que vuelve el 24 de marzo en una nueva edición. Pese a la promoción, eso no es impedimento para que el campeón olímpico cuencano comente sobre la actualidad que vive el deporte de alto rendimiento nacional de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, así como los problemas con la pista atlética que lleva su nombre en el sector de Miraflores de Cuenca, cuyo material sintético fue retirado como donación por la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports).

Pista Jerfferson Pérez: Ministerio de Deporte intercede por material sintético Leer más

- ¿Qué tal regresar a Guayaquil?

- Siempre es lindo volver. Aquí hice muchos entrenamientos y adaptaciones para mis competencias. Hoy estoy de vuelta con el Warmi Runner, evento deportivo en el que ellas disfrutan. Es un homenaje a las mujeres valientes.

-¿Qué aprendizaje le ha dejado esta competencia todos estos años?

- De que son unas triunfadoras, una cosa es anunciarlas, otra verlas correr. Son muchas historias de vida, incluso hay personas que compiten en sillas de ruedas. Las categorías están divididas por edades; el evento será el 24 de marzo. Personalmente me encanta ver la competencia de la categoría ‘las consentidas’ (tercera edad), no solo le dan amor a sus hijos y nietos, sino que corren. Es una cita muy gratificante.

El campeón olímpico se dedica en gran parte de su tiempo a realizar conferencias motivadoras a estudiantes de colegios. Cortesía

- Su madre, pese a su discapacidad visual, alguna vez cruzó la meta en una maratón, ¿cómo fue eso para usted?

- Fue en una Maratón de Cuenca y fue algo increíble. Ella (Lucrecia Quezada, 84 años) me dijo que al fin sentía lo que era cruzar una meta, y que se daba cuenta por todo lo que yo había pasado por tanto tiempo. (se emociona).

Fedeazuay amenaza al Comité Olímpico Ecuatoriano por la pista Jefferson Pérez Leer más

- La Organización Deportiva Panamericana pidió que se devuelva el material sintético de la pista Jefferson Pérez de Cuenca, ¿qué opina al respecto?

- Te voy a contar una cosa. Una vez me llamó a mi oficina una señora pidiéndome que le preste el coliseo Jefferson Pérez; yo le contesté que no era de mi propiedad. Ella se enojó y no me creyó. Algo similar pasa con la pista (en Miraflores, Cuenca); no es mía tampoco. Estoy agradecido porque hayan puesto mi nombre, pero es solo eso. Ya el tema como tal es algo complejo, porque está involucrada la empresa privada, autoridades y la dirigencia. Espero que se solucione. Sin embargo, los más perjudicados son los deportistas y quienes tienen que ver con el turismo, porque con esto no llegarán competencias internacionales a Cuenca. Quisiera tener las herramientas necesarias para decir que yo arreglo las cosas, pero no las tengo.

Warmi runner, regresa a Guayaquil cuatro años después. Cortesía

- Ecuador tiene 18 clasificados a los Juegos Olímpicos de París a 5 meses del torneo, ¿se conseguirá igualar o romper la marca de Tokio (48)?

- En el deporte, si no hay un trabajo en equipo es difícil conseguir resultados, pero todavía faltan varios meses. Estoy seguro de que se sumarán muchos más deportistas, es cuestión de semanas. Además hay sistemas que nos dejan en situaciones complicadas, como la unión de categorías en deportes como las pesas, que al final nos terminarán perjudicando. Por ejemplo, en Tokio Tamara Salazar y Neisi Dajomes consiguieron medallas en sus categorías; hoy ambas están enfrentadas en la misma.

-¿Qué opina de que aún no hay otro Jefferson Pérez, campeón olímpico en marcha?

- Solo ha existido un Alberto Spencer, un Álex Aguinaga, un Nine Kaviedes... nadie ha sido el reemplazo de nadie. Estas son sus propias historias, y la marcha la tiene. Hoy en día Ecuador posee campeones como Daniel Pintado y Glenda Morejón. Creo que con Jefferson estaban más cerca de su historia. Recuerdo que yo podía perder los sudamericanos, pero no los mundiales.

La mejor información en tus manos: SUSCRÍBETE

¡Haz que la verdad llegue a tus manos!