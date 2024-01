Fedeazuay amenaza al Comité Olímpico Ecuatoriano por la pista Jefferson Pérez

El comunicado del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) sobre el retiro de la donación del material sintético para la pista atlética Jefferson Pérez, en Cuenca, a la Federación Deportiva del Azuay (Fedeazuay), por parte de Panam Sports, cayó como ‘balde de agua fría’ a la directiva azuaya.

En el texto, el COE asegura que el órgano internacional tomó la decisión, luego de que Fedeazuay “asumió varios compromisos para su instalación, algo que no se da hasta la fecha”.

EXPRESO conversó en exclusiva con Edwin Loyola, presidente de la entidad morlaca, quien descalificó por completo el accionar y tildó de ‘pasquín’ el anuncio, pues no fueron notificados directamente, por lo que ya analizan acciones legales.

“Es una vergüenza el accionar del presidente del Comité Olímpico (Jorge Delgado). Ellos deberían asumir su responsabilidad. Enviaron el material sintético de la pista con 52 meses de retraso”, dijo Loyola.

La construcción de la Pista atlética Miraflores no es un tema nuevo, pues ha registrado una serie de inconvenientes en el proceso de reconstrucción y obra civil, por ende, en la adecuación para la colocación del material sintético de la marca Mondo, donado.

Fedeazuay señala que el COE no tiene ninguna potestad de retirar el material de las instalaciones del Coliseo Jefferson Pérez, en donde reposa desde el año 2022.

“Esto es parte de los activos de la Federación y si se da el retiro, plantearemos una demanda por daños y perjuicios en contra de Panam Sports y del Comité. Tenemos constancia de todos sus incumplimientos y que afectaron directamente en la gestión de la obra civil”, acotó el dirigente azuayo.

Algunos deportistas ya entrenan en ciertas partes del escenario por la puesta a punto. Claudia Pazán / Expreso

Además, explicó que el repentino retiro de la donación está fuera de lugar, ya que en conversaciones constantes con los técnicos de Mondo, nunca se dejó ver esa intención.

Loyola argumenta que dichas comunicaciones pueden comprobarse en la entrega de informes de los avances de la obra civil, donde el más reciente contacto fue en diciembre de 2023. Ahí se dio a conocer incluso que el 21 de enero de este año ya se iba a entregar el escenario.

De acuerdo con aspectos técnicos, esperarían 20 días más para que el material se compacte bien e inmediatamente proceder con la colocación del material en disputa.

Por otra parte, Loyola puntualizó que en el documento de donación -firmado en 2019- existen dos únicas causales que podrían generar el retiro de la donación: que se ocupe el material para instalarlo en otro lugar diferente al pactado, y que se dé otro tipo de uso al material donado.

“Nosotros ya estábamos gestionando el cronograma para la instalación. Existen correos y pruebas de todo esto, por lo que no hemos incurrido en ninguna de las causales”, precisó tajante el titular de la Federación Deportiva del Azuay, quien recalca que el accionar del COE puede interpretarse como de “mala fe para inculpar a la Federación” de una la falta de gestión.

Para Azuay, precisa Loyola, el adecuamiento de la pista para colocar el material ha sido hasta la fecha una de las inversiones más costosas, pues se han gastado casi 600.000 dólares.

Todo empezó en 2019 con la idea de recuperarla. Ahí se invirtió más de 146.000 dólares, pero esta no fue ejecutada bajo los parámetros técnicos necesarios para una pista atlética homologada internacionalmente. Luego vino una segunda intervención, ya con el Grupo Ortiz (empresa privada), a través de un proyecto de incentivo tributario, por $ 442.963, que es donde finalmente se tenía previsto entregar la obra el próximo 21 de enero.

Aumentan críticas por retrasos

Los deportistas del Alto Rendimiento exigen a los ministerios del Deporte y de Finanzas que agilicen los 4 meses de retrasos en sus incentivos económicos, hecho que los afecta en su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París, del próximo 26 de julio al 11 de agosto.

Luisa Valverde y Lucía Yépez (lucha), Emiliano Riofrío (tenis de mesa), Lenin Preciado (judo), David Hurtado (marcha atlética), entre otros reconocidos deportistas tricolores, han tocado el tema.

“Son cuatro meses que no nos cancelan, mis compañeras me dicen que ya no tienen recursos... nadie nos da respuesta”, expresó Yépez, que gracias a una gestión del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) se encuentra en España, donde cumplirá una base de entrenamiento.

Mientras el malestar aumenta, el ministro Andrés Guschmer apareció en un video de TikTok junto a su familia vacacionando en Argentina, en fin de año.

