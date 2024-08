Martín López debuta en la Vuelta a España con Carapaz de mentor

Harold Martín López es el nuevo rostro ecuatoriano del World Tour (WT), la categoría máxima del ciclismo mundial. El ibarreño, de 23 años, está listo para su primera grande y hoy debuta en la Vuelta a España, donde defenderá al Astana como un gregario, pero con opciones de buscar protagonismo individual. Para este bautizo en una carrera de tres semanas, escucha los consejos de Richard Carapaz, quien le ha brindado su amistad en los últimos meses.

A finales de 2021, Martín dejó las filas del equipo ecuatoriano Best PC y tomó rumbo hacia Europa para unirse al equipo de desarrollo del Astana, una escuadra kazaja con importante presencia en el WT. Tras dos años con el equipo juvenil demostrando sus condiciones, el ciclista ibarreño fue ascendido para correr este año exclusivamente en la gran liga y, producto de buenos resultados, fue incluido en el equipo para el recorrido español que parte este sábado 17 de agosto desde Lisboa, Portugal.

“No solamente voy a representar al Astana, sino a todo un país. Es un sueño hecho realidad, he trabajado muchos años para tener esta oportunidad y tuve la suerte de preparar en Ecuador mi primera gran vuelta”, resaltó el joven ciclista, el martes, en su despedida en Quito.

Sus entrenamientos en altura le hacen sentir que se encuentra en un muy buen estado físico, pues perdió peso en estas semanas, pero sin mermar su fuerza de pedaleo, como lo explica: “Estar más ligero, pero tener la misma fuerza es equivalente a andar mucho más rápido en bicicleta”.

La disciplina que ha demostrado en su equipo hizo que le permitan prepararse en Ecuador, algo que él aprovechó, pues considera que “es el mejor lugar del mundo, por altura, distancias, temperatura, comida, todo”.

Para Martín no hubo distracciones en su objetivo de llegar lo mejor posible, pues bajó a los 57,5 kilogramos, algo que no había logrado antes. Ese peso, con su 1,67 de estatura, dan una fórmula de rendimiento muy favorable en ciclismo. “Muevo los mismos vatios que cuando pesaba 60 kilos”, explica.

Además de ponerse a punto físicamente, se ocupó de adaptarse a las condiciones que tendrá en España, aspecto donde tuvo la mejor asesoría, pues el mismo Richard Carapaz le contó cómo es y qué debe hacer: “Son secretos de Richie que me compartió. Para La Vuelta, principalmente, debo gestionar muy bien las energías porque son 21 etapas”, acotó.

Carapaz, el mentor

Richard será el líder del EF Education-EasyPost en la Vuelta a España.

Cuenta López que con Carapaz no tenían cercanía hasta el año pasado, sin embargo coincidieron este 2024 en el Tour Colombia y pudieron conocerse. El calendario de ambos favoreció que surgiera una amistad después de eso, al coincidir también en la Strade Bianche y Tour de Suiza, carreras donde pudieron conversar bastante, mientras el pelotón avanzaba tranquilo con los equipos muy cerca. Desde entonces, La Locomotora se ha convertido en una especie de mentor.

“Tengo la oportunidad de poder llamar al mejor ciclista, diría yo, de Latinoamérica. Me siento muy afortunado de recibir consejos de él, tomando en cuenta el corredor que es, de grandes vueltas. Saber que está pendiente de mí, me llena muchísimo y lo más importante es que sus consejos son muy buenos, porque yo soy nuevo en el WT y casi todo es nuevo para mí”, señaló.

No descarta ganar una etapa

Para la Vuelta a España la estrategia de su equipo está definida, de ahí que el principal trabajo del ecuatoriano será en favor de los dos líderes, el italiano Lorenzo Fortunato y el colombiano Harold Tejada. “Yo tendré la oportunidad de estar en las escapadas para buscar cualquier tipo de victoria parcial, entonces eso me da tranquilidad de poder disfrutar más los días en que tenga buenas piernas”, detalló el joven.

Esa opción de meterse en las fugas y festejar alguna etapa la lleva en su mente y se permite soñar, sobre todo porque se siente capaz. “Siempre hay que ser prudentes, pero está claro que me siento muy bien físicamente. No puedo saber cómo estará mi cuerpo de cara a la segunda semana, o tras el segundo día de descanso, antes de la tercera semana, pero me siento bien y cuando tenga la oportunidad de ir, lo haré, a tope, para buscar alguna victoria de etapa”.

El Mundial de ciclismo

Consultado sobre los ánimos de los ciclistas ecuatorianos de cara al Mundial (Zúrich, Suiza), tras la polémica por el cupo olímpico que debió dirimirse entre Richard Carapaz y Jhonatan Narváez, el joven pedalista prefirió no dar su criterio, pero sí lamentó que el grupo no podrá estar completo en la cita el 26 de septiembre, con los seis de la élite como estaba previsto: Carapaz, Narváez, Jonathan Caicedo, Alexander Cepeda, Jefferson Cepeda y él.

A esta altura se sabe que Caicedo no irá por una lesión de clavícula y Martín prácticamente también descartó su presencia al tener comprometido su calendario con el Astana. “El primer equipo que estaba al principio, me atrevo a decir que era el mejor de la historia, pero con el talento de los corredores del Ecuador que completarán el grupo, estoy seguro que el país dará muchísimo de qué hablar. Estoy seguro que Richard estará en la disputa de las medallas”, opinó.

