Richard Carapaz regresa y va por el podio de la Vuelta a España 2024

La edición 79 de la Vuelta a España, que inicia mañana con una contrarreloj individual en Lisboa, Portugal, tiene entre los favoritos al título al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz.

El líder del equipo EF Education-EasyPost figura como uno de los candidatos al maillot rojo junto al esloveno Primoz Roglic (Bora) y al estadounidense Sepp Kuss (Visma).

El buen desempeño de Carapaz en el Tour de Francia, donde fue coronado como el rey de la montaña, lo impulsan en busca de ganar su segunda gran vuelta, después del título del Giro de Italia en 2019.

Tiene buenos recuerdos de la ronda española, de la que fue subcampeón en 2020, y líder de la montaña dos años después, cuando además ganó tres etapas.

“La Vuelta a España es una carrera súper especial para mí. Ya he llevado el maillot rojo, he subido al podio y he ganado etapas. El objetivo para mí es claro: este año queremos ir por la victoria en la general y conseguir el mejor resultado posible para el equipo”, afirmó Richie.

Agregó que la última grande de la temporada tiene un tinte diferente porque “me recuerda a mis primeros años como ciclista profesional. Estar en España es como correr en casa para mí”.

La Locomotora del Carchi detalló que llega en gran nivel a la Vuelta, tras cumplir con un fuerte entrenamiento en los ascensos de Andorra, que también le sirvió para aclimatarse al calor europeo.

Alexander Cepeda, gregario debutante de Carapaz

Entre sus compañeros contará con el apoyo del tricolor Alexander Cepeda, será el escudero de Carapaz.

“Estoy motivado y tengo las piernas bien. Es mi primera Vuelta a España y me da mucha motivación. El equipo va a apostar todo por Richie, podemos ganarlo todo con él, ese es el objetivo principal. Quiero ayudar al equipo, creo que puedo ser muy fuerte y útil en la montaña. Quiero ser un buen gregario y estar ahí para él cuando me necesite”, resaltó Chalequito.

Narváez, de los Juegos Olímpicos a La Vuelta

Jhonatan Narváez también forma parte de la tropa tricolor en la que será su última ‘grande’ con Ineos Grenadiers, ya que la próxima temporada será parte del UAE.

La formación británica confía en la calidad del Lagarto y su vocación de ataque para ir en busca de triunfos en las etapas.

Scott Drawer, director de Ineos Grenadiers, indicó que “llegamos a la Vuelta a España con un equipo fuerte, muy competitivo y equilibrado. Queremos ser agresivos y aprovechar las oportunidades que se presenten, ya sea ganando tiempo en la general con Carlos Rodríguez y Thymen Arensman o ganando etapas con Jhony”.

Martín López, otro debutante con altas expectativas

El ciclista que cierra la presencia tricolor es Martín López, quien disputará por primera vez una gran vuelta.

Sus destacadas actuaciones en la temporada hicieron que el Astana Qazaqstan apueste por López para que sea gregario y gane experiencia.

Pese a que será su debut en este tipo de exigentes pruebas, el tricolor se puso en mente poder pelear por dar el golpe y ganar una jornada.

Los cuatro ciclistas nacionales buscarán ser protagonistas en una competencia que tiene un recorrido que favorece a los escaladores y donde apuntan a dar nuevas alegrías al país.

