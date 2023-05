El motociclista español Marc Márquez (Honda RC 213 V) regresa a la competición este domingo 14 de mayo después de un largo período de inactividad, tras su accidente de Portimao (Portugal) y aseguró que se tiene que “reencontrar” poco a poco.

“En Portimao sí que la situación no estaba para conseguir lo que conseguimos el sábado, pero tenía físico y la sensación de que se podía solucionar de alguna manera, tirando de otras cosas, pero aquí llego de estar un mes y medio sin ir en moto. Sé ir en moto, sí, pero tengo que reencontrarme un poco en un fin de semana complicado”, explicó Márquez.

Sobre la lesión, Marc Márquez afirmó que su ADN “es el mismo”. “Corro aquí para atacar, no para defender. No siento que tenga miedo, y eso es a veces un punto débil, y otras fuerte, pero intento utilizar la experiencia en algunos momentos, por ejemplo, en este regreso, he usado la experiencia del brazo, no para ser más conservador o tener una mentalidad diferente porque he usado tres equipos médicos diferentes con tres opiniones diferentes y después he compartido esas opiniones con todo el mundo”, finalizó el corredor español, quien competirá en el circuito de Le Mans (Francia).