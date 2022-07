A Marlon de Jesús la cultura asiática lo tiene maravillado. Por ello, pese a tener propuestas de varios clubes sudamericanos, se inclinó por el Nongbua FC de Tailandia.

El exatacante de El Nacional, Emelec, Barcelona, entre otros clubes, en una entrevista con EXPRESO reveló que tras haber jugado en Corea del Sur y Arabia Saudita se quedó “maravillado” con todo lo que hay en ese continente.

“Allá es otro mundo. Existe mucha educación, respeto. De todos los lugares donde he jugado, me quedo con el fútbol asiático. Siento que mi vida está allá”, manifestó el atacante de 30 años antes de su viaje a la ciudad de Nong Bua.

De Jesús comentó que en el Bucheon FC de Corea y en el Al-Jabalain de Arabia, tuvo “iguales o mejores momentos” que los que vivió en su querido El Nacional. Con los puros criollos debutó profesionalmente en 2007 y volvió a militar en el Rojo en 2016 y 2020.

“En esos dos países la gente me quiere mucho. Me recuerdan por los goles que marqué allá (10 en el primer club y 11 en el segundo). Me gané el cariño de ellos y por eso, ahora que salió la propuesta de Tailandia, no lo pensé dos veces”, aseveró.

El artillero ecuatoriano indicó que en Asia se ve jugando “unos tres o cuatro años más” y que luego de eso piensa volver al país para “quemar los últimos cartuchos”.

“Ojalá que me pueda quedar varios años por allá. Estoy en una edad en la que necesito darle estabilidad a mi familia”.

El jugador ecuatoriano afirmó que sus mejores momentos en Ecuador se dieron en el cuadro militar y en el Foco.

“A El Nacional lo recuerdo con mucho cariño, porque fue el club en el que me inicié profesionalmente. En mis inicios pasé muchas necesidades, pero gracias a ese club supe lo que es hacerme un nombre y mejorar mi vida”.

En cuanto al cuadro millonario, De Jesús destacó que recuerda “el empuje” de la afición azul y la dupla que formó con el argentino Luciano Figueroa.

“Ahí aprendí mucho, sobre todo por los consejos que me daba Figueroa, con quien hice una buena amistad”.

Por otro lado, pese a que es consciente de que estará alejado del radar ecuatoriano, Marlon afirmó que aún anhela volver a la selección.

“Lastimosamente, cuando estuve en Perú, en el Binacional, no me tomaron en cuenta para la Tri, y eso que pasaba por un buen momento (10 goles hizo en 2021). Ahora voy a estar lejos, pero la aspiración de volver está latente”, finalizó.