Marcos Mondaini: “El delantero lo van a saber la semana que viene”

Marcos Mondaini fue anunciado como el nuevo director deportivo de Emelec. El argentino que llegó en 2006 al Bombillo, presidido entonces por Ferdinand Hidalgo (+), dejó una semilla que el tiempo fecundó y convirtió en idilio. Emelec es su casa, la quiere y se siente querido, por lo que en este 2021, ahora fuera del campo, empuja para que el cuadro millonario conquiste de vuelta una corona, que ha sido esquiva en estos dos últimos años. No extraña entrenar y es feliz, junto a su familia, por esta nueva etapa en la casa azul.

El Cara a cara con Marcos Mondaini:

A continuación, la entrevista completa:

¿Te costó retirarte?

-Me costó. La propuesta de director deportivo la tuve hace más de un año, que fue Nassib el que me lo propuso, pero en ese momento yo sentía que quería seguir jugando y después de ese año, me venía desgastando un poco y eso atenuó la sensación de vacío que uno piensa cuando uno va a jugar al fútbol. Los primeros dos meses lo sentí un poco más, pero cuando me metí a cursos de director deportivo se me abrió una nueva puerta y hoy estoy feliz en este puesto. Me siento un bendecido de poder dejar de jugar y rápidamente involucrarme en el fútbol y en un lugar donde yo quería estar. Soy un agradecido.

Cómo nace lo de director deportivo, ¿a raíz de la propuesta de Nassib Neme o fue una planificación personal?

-Fueron ambas cosas. Yo tenía los últimos dos años de mi carrera venía meditando, planificando y preparándome para ejercer el puesto de director deportivo. Así que bueno tuve la posibilidad e tener esta oportunidad a través de Nassib. Fueron ambas cosas.

¿Cómo veía el Marcos Mondaini futbolista a los dirigentes y cómo cree que los futbolistas lo verán a usted ahora?

-Tuve dos miradas, una cuando era un joven y otra a partir de los 30, empecé a ver al dirigente de otra manera, con otros ojos. Entendí un poco más las decisiones que se toman, las posturas, obviamente cuando uno es joven no sé si no las entiende o cuesta más asimilarlas, es más inconsciente. A medida que uno va madurando va entendiendo el porqué de las decisiones de dirigentes. Yo trato de ser cercano a ellos, que no me vean como un dirigente en sí, más bien como alguien que jugó y conozco el proceso de jugador de fútbol y que a través de eso puedes ayudarlos a crecer en muchos aspectos de su carrera.

¿Le dan ganas de volver a estar del otro lado?

-No, realmente no. No me dan ganas de entrenar (ríe). El año pasado tuve la oportunidad de ir a varios partidos y sí, ahí me daban muchas ganas de jugar, la verdad que me agarraba una nostalgia enorme, pero sinceramente no tengo ganas de entrenar y claramente no puedo jugar.

¿No le gustaba entrenar cuando era jugador?

-En mi etapa de jugador, me encantaba entrenar y obviamente me encantaba competir. Hoy, no. Los veo a los chicos a nuestros jugadores y veo el esfuerzo que hacen y lo disfrutan, como me pasaba a mí y bueno eso me pasa hoy.

Mondaini recibió hace más de un año la propuesta, pero aún no estaba preparado para colgar los botines. Miguel Canales León / Expreso

¿Cuánto cambió Emelec del 2006, que llegó, al 2012 que volvió?

-La verdad que muchísimo, la llegada de Nassib ha transformado al club, si bien habían etapas anteriores, sin duda lo cambió al club. Uno totalmente diferente al que yo conocí en 2006.

¿Tuviste dudas de volver en 2012?

-No tuvo ninguna duda, recuerdo que ni bien me llamó el presidente lo arreglamos en dos minutos. La decisión fue fácil y escuchaba comentarios de gente amiga de Guayaquil que me decía que el club estaba cambiado y tenía un proyecto más ambicioso con Nassib a la cabeza.

Vuelve y logra ganar cuatro títulos, ¿cuál disfrutó más?

-Todos (ríe). Mucha gente espera que diga el del 2014, obviamente. Pero para mí fueron todos importantes. En 2013, el equipo no salía campeón hace 11 años y Barcelona había sido campeón en 2012, teníamos doble presión por ese lado. Eso descomprimió mucho para lo que llegó. Todos fueron importantes, pero el del 2014 se saborea un poco más.

¿El camerino que más recuerda de una final?

-Todos (ríe). Es difícil elegir uno de verdad te lo digo. He tenido la fortuna de compartir con grandes planteles, grandes jugadores y ser humanos. Tengo el mejor recuerdo con todos ellos.

¿Qué deuda pendiente le quedó al Mondaini jugador?

-Haber jugado en Europa. Me hubiese gustado jugar en Europa y tuve la oportunidad una vez que me fui acá en 2006. Después no se terminó dando y me quedó esa sensación de estar allá. Tuve opción de ir a Alemania, al Schalke 04 y al Olympiakos de Grecia.

¿Qué significó Boca Juniors para Marcos Mondaini?

-Fue el club que me formó que me vio desde los 13 años hasta los 19, 20 que llegué a Ecuador. Me dio todo, me dio formación, escuela, tengo muchos amigos que me quedaron de esa etapa en inferiores. Y más allá de moldear al jugador me formaron como persona. Es mi segunda casa. Boca me formó y Emelec me terminó de formar y me dio casi todo en mi carrera profesional.

¿Qué jugador admiraba Mondaini en esa etapa en Boca?

-Cuando era chico y llego a las inferiores, siempre veía a Guillermo barros Schelotto. Sus movimientos, lo que hacía porque era mi posición. Y después fui creciendo y lo vi a Rodrigo Palacio, con quien luego compartí equipo en 2007. Con Guillermo también pero poco. A Rodrigo le preguntaba mucho, era bastante curioso y buscaba imitarlo.

Prev Next Marcos Mondaini salió campeón con Bica Junios de la Copa Libertadores 2007. Cortesía

El argentino, luego del jugar el 2006 con Emelec, se quedó una temporada en el cuadro xeneixe. Cortesía

¿Y Riquelme?

-Obviamente, lo disfruté. Estando fuera de la cancha porque de chico iba a los entrenamientos y era un placer verlo, después tuve la oportunidad de compartir vestuario con él y hoy tengo la posibilidad de tener contacto con él. Es uno de los privilegios que me tocó vivir. De los que me ha tocado jugar, es el mejor jugador.

Con esta relación, ¿será posible que Mondaini traiga un Mondaini-Escalada de Boca?

-Ojalá. Es algo que lo tengo como proyecto a futuro, que lo he hablado con la gente de Boca y esperemos que a futuro se pueda concretar. Y puedan venir dos Mondaini-Escalada mucho mejor.

Las formativas de Emelec y su proyecto.

-La idea es potenciar todo. Creemos que hay muchos valores en la cantera y Emelec siempre se caracterizó por sacar buenos jugadores y en los últimos años no han tenido tantas oportunidades o no han surgido tantos chicos. Estamos en ese proyecto, viéndolo y la idea es que mañana haya en el primer plantel chicos consolidados.

¿Cómo es su relación con Nassib Neme?

-Es buena, me conoce hace mucho tiempo y hay mucha confianza.

¿Qué sorpresa nos tendrá hoy la Explosión Azul?

-Jugadores difícilmente. Pero la gente de Marketing está haciendo un gran trabajo, lo de Directv. Así que esperemos tener una buena fiesta, hacer un buen partido y dejar una buena imagen de cara a lo que será la temporada.

El Diablo, como le decían en su etapa de jugador por sus regates, salió cuatro veces campeón con el Bombillo. Miguel Canales León / Expreso

¿Qué pasa con el delantero de Emelec?

A ver, estamos bien con el plantel que tenemos. Muy conformes, tanto el presidente, el cuerpo técnico y la dirección deportiva. Creemos que hemos potenciado el plantel de acuerdo a lo que teníamos el año anterior. Hemos hecho gestiones por el Cuco Angulo, pero está difícil. Tenemos ahí otras opciones, pero no nos queremos apurar. La opción uno era Brayan, hoy está estancada la situación, pero bueno queremos tomarnos unos días para definirlo. El delantero de Emelec 2021 lo van a saber la semana que viene.

¿Entonces no se puede descartar a Angulo?

-Está difícil, muy difícil. Descartarlo no, porque hemos tenido muchos cambios en estas semanas. Por ahí lo veíamos cercano y de repente se nos ha caído o cambiado. Por eso no te puedo descartar, lo que sí es que está muy difícil y estamos manejando otras opciones.

¿Se habla de Juan Luis Anangonó y Jordy Caicedo?

-Estuvieron, están. Lo que te digo es que no descartamos ningún jugador. Vamos a ver qué pasa en los últimos días. Nos queremos tomar un tiempo para terminar de decidir lo de Angulo, pero tampoco podemos esperar tanto. Como un chico del club que nos dio alegrías y como gran jugador que es lo vamos a esperar, pero no mucho más.

Angulo fue su compañero, ¿no habla con él directamente para convencerlo?

-Todos los días. Hablo con él, pero entiendo que no es un tema fácil, tiene un contrato importante en México y es un tema difícil. Desde nuestra postura hacerle entender lo que Emelec le puede dar. Pero bueno entran en juego otras cosas, las ganad el jugador lo que tenga ganas de hacer.

Pero el jugador ha dado indicios de que está con ganas de volver, al menos en su red social Instagram sube mucho fotos con la camiseta de Emelec.

-Sí, claro ganas tiene. Yo hablo con él y me lo dice, que ganas tiene. Deberá tomar una decisión. No te puedo descartar a nadie, pero lo veo difícil.

Mondaini prefiere no prometer logros, sí asegura que han trabajado para potenciar la plantilla 2021. Miguel Canales León / Expreso

¿Qué pasa con Fernando Gaibor?

-Fue compañero mío, es amigo mío y es un gran jugador. Salió de la casa y como se lo dije al presidente, los chicos que le han dado mucho al club tienen que tener las puertas abiertas del club, siempre, Fernando es un chico que está en una edad muy buena y puede seguir dándonos alegrías. Pasa por un tema contractual del jugador, nosotros no podemos asumir el riesgo de una demanda de 20 millones (de dólares) y no estamos en una posición de asumir riesgos por este tema. Por ese lado lo descartamos, pero después, Fernando sabe que solucionado su tema contractual tiene las puertas del club abiertas.

Le pregunto por dos jugadores en particular que dejaron un poco debiendo en el 2020: Joao Rojas y Alexis Zapata.

-Hablé con ellos y tengo mucha confianza en ambos jugadores. Veo mucho potencial en los dos, tienen el techo muy alto y mucho por crecer, creo que todavía tanto Alexis como Joao nos van a dar alegrías este año. Aún no han explotado y nos pueden dar mucho más.

¿Cómo ve este plantel 2021?

-Los veo muy bien, ayer estuve viendo la práctica de fútbol y estoy muy entusiasmado por el equipo que tenemos. En todas las líneas en general veo mucha competencia y esa competencia nos va a potenciar como equipo.

Pedro Ortiz tuvo un final de año criticado, ¿ha conversado con él sobre ese tema?

-Hablo con Pedro, pero no de este tema. El arquero tiene una personalidad en particular y yo lo veo a Pedro con esa personalidad fuerte, no creo que le afecte lo que dicen afuera para seguir desempañándose y tiene todo nuestro apoyo para seguir, ha tenido grandes partidos antes que nos salvó de recibir goles.

Mondaini atraviesa su primer año como director deportivo del cuadro millonario. Miguel Canales León / Expreso

Otro jugador que recibe muchas críticas es Dixon Arroyo, pero que el año pasado terminó bien. ¿Le preocupa el mediocampo?

-Los partidos se definen en las áreas, pero se ganan en el mediocampo. Para mí el sector medio es clave y tanto Dixon como Sebastián han tenido partidos muy buenos, Sebastián fue el mejor de la temporada y Dixon mejoró, esperemos que siga como terminó la anterior.

¿Es de aconsejar a los jugadores?

-Yo les he dicho que estoy para ayudarlos, para ser una fuente de consulta para las cosas dentro y fuera de la cancha, me tienen mucha confianza, pero ellos tienen mucho talento. No sé qué me puedan preguntar, porque son mejores que yo, hay jugadores de mucha calidad.

¿Objetivo principal como director deportivo de Emelec?

Hacer una gestión transparente clara y tratar de seguir sumando en un Emelec que viene creciendo como institución cada año. Los logros pueden llegar o no, sería muy apresurado y no es mi manera prometer logros, pero sí mucho trabajo y proyectar. No tengo dudas que el equipo va a ser competitivo y va a estar a la altura del club.

Datos de la Explosión Azul 2021