Emelec: No es la primera vez que Nassib Neme pide permiso para ir al baño al aire

¿Ya es costumbre? La noche de este 25 de enero, Nassib Neme fue tendencia en las redes sociales, y no precisamente por algún fichaje de Emelec.

Durante una charla con el programa Debate Fútbol, de DirecTv, el dirigente millonario pidió un minuto, debido a que tenía que ir de urgencia al baño.

Emelec: Nassib Neme 'pide permiso' para ir al baño en plena entrevista Leer más

"Me puede dar un minuto, me tengo que ir al baño, tanto tiempo ahí esperando... He estado tomando líquido como loco", dijo Neme, justo en momento en el que le iban a realizar una pregunta.

La cómica escena se viralizó de inmediato en las redes. Sin embargo, esta no fue la primera vez que el 'presi' millonario realiza este tipo de pedidos. Ya ocurrió durante una entrevista con el programa Futboleros, de Radio i99, en junio de 2020.

Sana costumbre del presidente Neme: querer ir al baño en plena entrevista 😅🔵⚽️ #Emelec .#FutbolerosInforma pic.twitter.com/jMT8INZ2jF — Futboleros (@FutbolerosEC_) January 26, 2021

En ese entonces, cuando se aproximaba un corte comercial, Neme comentó: "En ese tiempo aprovecho para ir al baño. Gracias".