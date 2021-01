Emelec: Nassib Neme 'pide permiso' para ir al baño en plena entrevista

Nassib Neme es todo un personaje. Al presidente de Emelec se lo conoce por ser uno de los dirigentes más exitosos del fútbol ecuatoriano, también por sus polémicas declaraciones y ahora por algo que ocurrió mientras estaba en una entrevista en vivo.

Durante una charla con el programa Debate Fútbol de DirecTv, el dirigente millonario pidió un minuto, debido a que tenía que ir de urgencia al baño.

😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣

En vivo no hay nada igual. #DebateFútbolxDIRECTV pic.twitter.com/YAsU6RCq3P — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) January 26, 2021

"Me puede dar un minuto, me tengo que ir al baño, tanto tiempo ahí esperando... He estado tomando líquido como loco", dijo Neme, justo en momento en el que le iban a realizar una pregunta.

La cómica escena se viralizó de inmediato en las redes sociales. Muchos usuarios de Twitter gozaron con lo que ocurrió en vivo, con el presidente de Emelec.