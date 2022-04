La paciencia de un sector de la hinchada de Emelec se acabó hace rato con Ismael Rescalvo. Los aficionados azules no están contentos con el entrenador español, por lo que las críticas, que antes se daban a través de las redes sociales, ahora se dan de forma directa.

Una muestra de esto fueron los insultos que el exestratega de Independiente del Valle recibió el domingo, tras el empate, que se dio de visita ante el Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

En un video se observa a un grupo de fanáticos insultar e increpar al entrenador europeo, quien no aguantó y se puso de ‘pico a pico’ con una parte de la afición azul, molesta por el funcionamiento del conjunto eléctrico.

El técnico de #Emelec Ismael Rescalvo, salió del estadio entre gritos e insultos de varios hinchas. pic.twitter.com/jhkwo0O8SJ — Mundo Canal (@MundoCanalEC) April 11, 2022

Para el exjugador y extécnico de Emelec, Marcelo Fleitas, la postura de Rescalvo “no fue la adecuada”, pues para él “no se puede perder la calma”.

“Al profe Rescalvo lo veo estresado. Cuando un entrenador agarra un equipo como Emelec sabe que existen presiones... No está bien reaccionar así, ante los reclamos de los hinchas, pues esa intranquilidad se transmite a los jugadores”, dijo Fleitas, quien también dirigió tiempo atrás a los eléctricos.

Cuando ves que no hay respuesta del equipo o cuando el grupo va a un ritmo distinto al deseado, ahí uno da un paso al costado Marcelo Fleitas, exjugador del Bombillo

El exzaguero eléctrico acotó que entiende el malestar del aficionado, pues comparte que en estas tres temporadas Emelec no ha tenido una mejoría en su nivel de juego.

“El hincha paga por ver a su equipo ganar, jugar bien y en este tiempo no se ha visto una identidad clara. Además, a nivel grupal, creo que también está faltando actitud, pese a que hay buenos jugadores”.

Por otro lado Fleitas resaltó el respaldo que Nassib Neme, presidente de Emelec, le ha reiterado al estratega español, pese a que a lo largo de este tiempo los azules no han logrado nada (apenas un vicecampeonato en 2021), aunque para él esto no es suficiente para continuar en el banquillo del cuadro millonario.

“Cada entrenador piensa diferente, pero si estoy tanto tiempo en un club grande como Emelec y las cosas no se me dan, yo ya me hubiese ido. Ojalá que el proyecto que Rescalvo viene buscando desde hace tres temporadas, pronto pueda dar sus frutos”.

Por el momento, los azules marchan en la tercera casilla de la LigaPro, con 11 unidades, y se alistan para recibir en el estadio Capwell al Deportivo Táchira este jueves a partir de las 21:00, en cotejo válido por la Copa Libertadores de América, donde de no lograr una victoria, la escuadra adiestrada por Rescalvo complicaría sus opciones de avanzar a la siguiente etapa.