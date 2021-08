Marcela Cuaspud y una histórica primera vez en el pentatlón moderno

Participación histórica por donde se lo mire. Marcela Cuaspud, de 26 años, debuta en los Juegos Olímpicos. Y lo hace con una disciplina que antes no tuvo representantes locales: el pentatlón moderno.

Jefferson Pérez recibió a las también campeonas Neisi Dajomes y Tamara Salazar Leer más

Pionera en todo. En 2019 se convirtió en la primera deportista ecuatoriana en clasificar a unos Juegos Olímpicos en la historia de esta práctica, que conjuga cinco disciplinas deportivas: equitación, natación, esgrima, tiro láser y carrera pedestre.

Desde entonces, la quiteña fue consciente de la dificultad por subirse al podio en Tokio, pero prometió luchar hasta el final para alcanzar el mejor sitial.

“Tuve la oportunidad de prepararme más. He mejorado mis marcas nacionales y estoy contenta con eso, ahora estoy más segura de mí. En estos momentos no me siento menos que cualquiera. Puedo hacer lo mismo que estas chicas, estoy entrenando igual. Ahora con mis tiempos estoy en el rango normal internacional, lista para pelear cualquier posición”, dijo Cuaspud a EXPRESO previo a la recta final de su preparación para los Juegos Olímpicos.

Sobre la posibilidad de presea, ella siempre fue sincera. “Todo deportista sueña con una medalla y se lucha hasta que se pueda; nadie te va a decir lo contrario de que no va a ser posible, uno puede soñar y puede luchar hasta el último para conseguirlo. Mi aspiración es estar en el top ten y sacar un diploma olímpico”, confesó.

Después de todo, si bien la mayoría de deportes tiene marcas base, en el caso del pentatlón moderno todo puede pasar. "Es bastante incierto, yo mismo he visto en Copas del Mundo donde campeones mundiales no han podido llegar a clasificar ni a la final y es alguien con menor ranking el que termina ganándoles. Creo que hay que jugar con eso más que nada, si existe la suerte es para los que están preparados para el momento, y para eso estoy entrenándome, para estar preparada en mis cinco deportes en todas las maneras posibles”, concluyó.

Entre sus principales resultados estuvieron el puesto 13 en los Panamericanos de Lima (2019), el sexto lugar en los Juegos Suramericanos (2018) y el sexto lugar en el Campeonato Sudamericana (2018).