No hay resultados sin esfuerzo. Eso parece saberlo bien Marc Márquez (seis veces campeón Mundial de MotoGP), quien desde su accidente en Jerez (en julio de 2020) sigue buscando recuperar su máximo nivel. Y es que tuvieron que pasar cuarto operaciones, dos años de recuperación y, sobre todo, mucha paciencia para intentar esta temporada tener buenas sensaciones.

Medvedev va por la final de Rotterdam y vuelve al Top 10 Leer más

Ocho veces campeón mundial en total (2 más en otras categorías), para el español sus dolencias parecen haber llegado a su fin, luego de que en los test de Sepang sintió que sus limitaciones físicas ya no son un problema. Ahora todo recae en una Honda que sigue siendo crítica porque los problemas del curso pasado siguen sin poder resolverse. Y lo más dramático: ni ellos saben qué hacer.

Los del ala dorada ya trabajan a contrarreloj. Tienen por delante un mes para dar otro paso adelante y llevar al primer Gran Premio en Portugal “algo nuevo y nuevas ideas que ayuden a ser más rápidos” ante un equipo Ducati que sigue copando al completo la parte alta de la tabla. Un ‘demonio’ rojo que, más que nunca, parece invencible.

Por el momento, Márquez ha cumplido su parte y espera que la marca japonesa pueda hacerlo antes de comenzar el año y congelar un motor que ya no tendrá más remedio. Al menos su primer objetivo se ha cumplido. “Estar bien físicamente era lo más importante para mí. Me he encontrado mucho mejor y he podido hacer un invierno normal”, asegura el español después de focalizar todo el trabajo en “mejorar las sensaciones en el brazo” y ver que se ha conseguido.

Pero esto es solo el punto de partida y, lejos de conformarse, pone el listón más alto: “Soy exigente y aún quiero más”. El foco ya está puesto en la primera cita del año, el GP de Portugal (26 de marzo): “Es ahí donde quiero estar al cien por ciento. No pararé hasta estarlo. Estoy de vuelta”, acotó.