Manchester City vs Napoli: Canales para ver y detalles | Champions League 2025-26

Manchester City y Napoli se enfrentan este jueves 18 de septiembre en el Etihad Stadium

Manchester City recibe a Napoli en el inicio de la Champions League 2025-26.

Manchester City recibirá a Napoli este jueves 18 de septiembre de 2025, en el arranque de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El partido se jugará en el Etihad Stadium, desde las 14:00 (hora local), y marcará el debut de ambos equipos en el nuevo formato del torneo europeo de clubes más prestigioso.

Las figuras del Manchester City para el debut europeo

El equipo dirigido por el directo técnico Pep Guardiola buscará iniciar su camino con pie derecho ante un rival de peso.

Napoli buscará sorprender a Manchester City en su casa. EFE

Los Citizens contarán con su tridente ofensivo formado por el noruego Erling Haaland, el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Tijani Reijnders, recientemente incorporado para esta temporada.

No obstante, el conjunto inglés tendrá dos bajas sensibles en ataque: Omar Marmoush y Rayan Cherki no estarán disponibles por lesión.

Napoli apuesta por De Bruyne en su regreso al Etihad

Enfrente estará Napoli, que llega a Inglaterra con la intención de dar el golpe en su visita al conjunto inglés.

El ataque napolitano estará liderado por el belga Kevin De Bruyne, quien enfrentará a varios de sus excompañeros. Lo acompañarán el delantero danés Rasmus Hojlund y el italiano Mateo Politano, en un tridente que promete velocidad y desequilibrio.

Sin embargo, el equipo italiano lamenta la ausencia del delantero Romelu Lukaku, también por lesión.

¿Dónde ver Manchester City vs Napoli?

Para los aficionados en Ecuador, el partido será transmitido en vivo a través del canal ESPN y también estará disponible por streaming en la plataforma Disney+.

Las estadísticas de Manchester City y Napoli

