Antes no había país que le pelee a México como la segunda patria de los jugadores ecuatorianos, sin embargo en esta temporada, Estados Unidos iguala la cantidad de futbolistas nacionales en ese torneo con 14 profesionales.

Según los entendidos, esto se debe a varios factores, pero los principales son que los elementos ecuatorianos han subido su nivel y sumado a ello, la cercanía de la Major League Soccer (MLS) estadounidense con la Liga MX azteca han originado que los clubes dirijan su mirada a los jugadores nacidos acá.

Tampoco se deja de lado el hecho de que las buenas eliminatorias sudamericanas que está jugando la Tricolor, virtualmente clasificada al Mundial de Qatar, hayan permitido el éxodo de los futbolistas.

“Es indudable que los primeros jugadores ecuatorianos que fueron a México y los que siguen yendo han dado muestras de un buen nivel y todo eso conlleva a que conozcan mejor al futbolista de este país, algo que es clave para que puedan contratar”, manifiesta Janio Pinto, exentrenador de Independiente del Valle.

Para el también otrora jugador de Barcelona, es importante el hecho de que en Estados Unidos se fijan en valores jóvenes. Es así como recientemente el defensa central de Barcelona, Joshué Quiñónez, con 20 años, fue fichado por el FC. Dallas.

El resto de tricolores en la MLS. teddy cabrera

Víctor Montoya, exjugador de Emelec, coincide con Pinto en que la MLS no es una liga menor, como antes era considerada. “Yo pienso que no es una liga menor, desde donde lo queramos ver, los que hemos jugado fútbol no vemos ligas menores, si bien es cierto cambian las exigencias, estar dentro del campo siempre será complicado, y más aún con los jugadores de otras nacionalidades que están llegando”, comentó el también entrenador.

El brasileño agrega a este concepto que no solo jugadores de primer nivel están llegando a Estados Unidos, “sino también directores técnicos”.