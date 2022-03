Sin drama ha entrado el DT Jorge Célico al Ídolo, quien ha dicho las cosas claras. Y es que es la primera vez que tendrá la presión del 'mundo Barcelona', debido a que la hinchada amarilla es impaciente y el argentino ha estado en equipos que no tienen la misma efervescencia en las gradas, algo que no le atemoriza al entrenador.

Adelantó que se siente agradecido por el apoyo recibido en estas horas, aunque todavía no ha dirigido en el Monumental: "Agradezco a la hinchada de Barcelona por su recibimiento. Prometo mucha entrega, trabajo, honestidad y sacrificio".

En su primera alocución como DT canario, Célico también fue curándose en salud, por si las moscas: "Me cansa ver llegar a entrenadores que, para escudarse de un fracaso, lo primero que dicen es que no tienen plantel. No me gusta la mentira, Barcelona tiene un plantelazo".

Sobre el partido ante Universitario de Perú de este 2 de marzo del 2022, en la fase 2 de Copa Libertadores, comentó: "Rematar una llave es difícil, porque de local el rival tiene la obligación de salir a buscarnos. Universitario es un equipo de envergadura, debemos hacer un gran partido para sellar la clasificación".

Además habló de un tema que le llama la atención en el 'mundo Barcelona': el futuro de sus categorías menores. "De ahora en adelante lo más importante será la base que el club deje en formativas de Barcelona. Focalizarse en divisiones menores es un tema mío y de mi cuerpo técnico".