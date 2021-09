Madelin Riera: “¿Por qué no estoy en la selección? Que Emily Lima responda”

Madelin Riera es una jugadora récord. Nació en Guayaquil, pero la gloria deportiva la ha alcanzado en Cuenca y Quito. Suma 94 goles en los últimos tres años: 44 en 2019, 20 en 2020 y 30 en este 2021. Es dos veces tricampeona: del torneo y de la tabla de goleadoras. Por números, es la mejor ofensiva que tiene el balompié ecuatoriano. Pero no todo es felicidad, pues no está en la selección de Ecuador de Emily Lima. EXPRESO conversó con Riera, de 32 años, un caso especial en nuestro fútbol, pues a pesar de ser una ‘killer’ no ha sido llamada de nuevo a la Tri, pues ella estuvo ya en el Mundial de Canadá 2015. En la actualidad el fútbol lo combina con un emprendimiento de gorras de su marca Made Riera 11.

Deportivo Cuenca campeón: Las Leonas recuperan la gloria Leer más

- Otra vez campeona. Felicidades.

Gracias a Dios se nos dio, a pesar de que no ganamos. Fue muy duro. Pero soy una agradecida de Dios por todo esto, por toda la gente que vino. Fue lo mejor ver a la afición que vino. Es lindo tener a toda la familia junta y poder disfrutar al máximo de este nuevo logro. Pero tenemos que seguir trabajando y demostrar que el fútbol de nuestro país sigue avanzando. Ojo: el fútbol femenino va para largo con el apoyo de todos, siempre y cuando se vayan abriendo las puertas.

- ¿Y ahora, Copa Libertadores?

- Voy a seguir hasta donde Dios me deje, hasta cuando no tenga fuerzas. Esto es mi vida, mi pasión.

-Bien la dupla con la DT Wendy Villón.

- La amamos, es como nuestra madre. Siempre está hablándonos, nos trata de enseñar y hacer respetar como jugadoras. Es una ganadora a punta de sacrificio y trabajo.

- Lleva 94 goles en tres años.

Sí, 44 en 2019, cuando me decían que había pasado el récord de Jaime Iván Kaviedes en varones, luego 20 en 2020 y ahora 30. Me faltaron 6 goles para los 100. Espero que Dios me dé fuerzas para llegar a esa cantidad. Sería algo de locos, es mi sueño.

- ¿Para quién tantos goles?

- Para todas mis compañeras, porque los hice por el trabajo de ellas. Esto es un equipo y se los dedico a ellas, a mi profesora Wendy Villón, a mi familia, a Dios y a la hinchada, que ahora en la final regresó. Y a la gente que siempre está conmigo.

Es raro (que no esté en la selección), pero qué podemos hacer. Para toda jugadora, su orgullo y honor es vestir la camiseta de su país.

- Tres finales, todas ganadas y goleadora de los tres torneos.

Madelin Riera: Quisiera decir algún día que me pagan bien en el fútbol Leer más

- Son tres finales, sí, pero eso se trabaja todos los días. Creo que con esto se ve reflejado el trabajo dentro y fuera de la cancha.

- ¿Por qué Madelin Riera, ‘trigoleadora’ de la Superliga, no está en este momento en la selección?

- ¿Por qué no estoy en la selección? Esa pregunta deben hacérsela a Emily Lima (DT de la Tri), que ella dé la respuesta. Dependiendo de lo que diga, yo respondo.

- Pero es la goleadora histórica de la Superliga.

- Es raro, pero qué podemos hacer. Para toda jugadora su orgullo y honor es vestir la camiseta de su país, pero ella (Emily) debe de tener la respuesta a por qué Madelin Riera no está en la selección.

- ¿No será que debe de completar los 100 goles para llegar a la Tricolor?

- No sé... habrá que preguntarle a ella (Emily Lima).

- De las tres finales, ¿qué ha sido lo mejor?

- El volver a casa. Creo que el cariño que me ha dado esta linda gente no lo voy a encontrar en ningún lado.

- ¿Un gol de los 94 que recuerde de manera especial?

- Creo que uno de los tres goles que le hice a Barcelona en el Monumental. Fue una locura...

El fútbol femenino va para largo con el apoyo de todos, siempre y cuando se vayan abriendo las puertas.



- La vemos con su marca, debutando en el negocio Made Riera 11.

Riera dio catedra en el Monumental Leer más

- Es un emprendimiento que empecé hace tres meses, me ha ido bien. Son gorras con la marca Made Riera 11, pero en realidad es MR11. Pero queremos hacer otras cosas. Me pueden encontrar como Maderiera11tienda en Instagram.

- ¿Qué tal los ‘goles’ en el negocio?

- Es mi primer ‘gol’. La gente lo ha acogido, pensé que no me iba a ir bien. Hay personas que valoran lo que una hace en la cancha y apoyan. Y también me las han pedido de España. Espero que siga bien, creo que es el camino correcto.

- Mete goles a montón, emprende, le ayuda a la mamá... ¿Que más hace Madelin?

- Estaba estudiando, pero pienso volver a hacerlo. Me gustaría ser una profesional de auditoría.