Macará vs Técnico Universitario: dónde ver EN VIVO y alineaciones | LigaPro 2026

Macará y Técnico Universitario se enfrentan este domingo 8 de marzo en el estadio Bellavista por la fecha 3 de la LigaPro

Macará recibe a Técnico Universitario en el estadio Bellavista de Ambato.

El estadio Bellavista de Ambato será escenario de una nueva edición del Clásico Ambateño cuando Macará reciba a Técnico Universitario este domingo 8 de marzo de 2026, desde las 13:30 (hora de Ecuador), en el marco de la fecha 3 de la LigaPro.

Macará llega mejor posicionado en la tabla de la LigaPro

El Ídolo Ambateño, dirigido por el entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti, llega con mejor presente en la tabla de posiciones.

El conjunto celeste se ubica en el quinto lugar con cuatro puntos, tras un arranque competitivo en el campeonato. La escuadra ambateña buscará aprovechar la localía para consolidarse en la zona alta del torneo.

Macará busca meterse en la pelea por los primeros puestos de la tabla de LigaPro 2026. KARINA DEFAS

Franco Posse lidera el ataque del Ídolo Ambateño

Para este compromiso, Macará contará con sus principales figuras en ofensiva. El equipo apostará por el poder goleador de Franco Posse, acompañado por los atacantes Federico Paz y Martín Tello.

La alineación de Macará: Rodríguez; Espinoza, Etchebarne, Marrufo y Ayala; Cazares, Blanc, Tello, Viera y Paz; Posse.

Técnico Universitario busca salir del fondo de la tabla

Por su parte, Técnico Universitario llega con la necesidad de sumar puntos. El conjunto dirigido por Geovanny Cumbicus ocupa la casilla 14 del campeonato con apenas una unidad.

El ataque del Rodillo Rojo con Estupiñán, Bocanegra y Montes

El Rodillo Rojo también contará con su arsenal ofensivo. Entre sus principales cartas destacan los delanteros Luis Estupiñán, Johan Bocanegra y Johan Montes, quienes buscarán vulnerar la defensa celeste y darle un triunfo a su equipo.

La alineación de Técnico Universitario: Razzeto; Mesa, Arce, Anaya, Copete y Perea; Majao, Castaño, Bocanegra y Estupiñán; y Montes.

Técnico Universitario está en la parte baja de la tabla de LigaPro 2026. FREDDY RODRIGUEZ

Dónde ver EN VIVO Macará vs Técnico Universitario en Ecuador

En Ecuador, el encuentro entre Macará y Técnico Universitario será transmitido EN VIVO a través de Zapping Sports, disponible tanto en su canal de televisión pagada como en su plataforma digital de streaming.

Estadísticas previas de Macará vs Técnico Universitario

