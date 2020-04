Macará pagó los sueldos completos hasta el 15 de marzo, el resto negociará

La directiva de Macará eligió el camino para asegurar el bienestar económico del equipo durante la paralización del torneo, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Según el presidente del cuadro celeste, Miller Salazar, se pagó a los jugadores el sueldo completo hasta el 15 de marzo "que se trabajó normalmente". El resto del dinero será negociado de forma individual con los jugadores.

De la Cruz teme que clubes de Ecuador lleguen a la quiebra Leer más

"De acuerdo a una resolución de LigaPro cada equipo tiene que llegar a un acuerdo con sus jugadores. La verdad recién ayer (jueves) tuve la posibilidad de conversar con el técnico del plantel (Paúl Vélez) porque teníamos pagado hasta febrero", explicó Salazar a EXPRESO, la mañana de este viernes 17 de abril de 2020.

"Nosotros pagamos los sueldos el 15 del mes siguiente, me he puesto de acuerdo para pagar hasta el 15 de marzo que se trabajó normalmente. Para lo demás esperamos un acuerdo que sea favorable para las partes, pensando siempre en la salud económica del plantel", agregó el dirigente.

Para Salazar, no es momento de pensar en los objetivos deportivos. Por eso, advirtió que el club no manejará ningún posible escenario para volver a las canchas, mientras no exista seguridad al 100% para todos los deportistas.