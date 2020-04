De la Cruz teme que clubes de Ecuador lleguen a la quiebra

La realidad del fútbol ecuatoriano no es un tema ajeno a nadie. La crisis económica, generada por la propagación de la pandemia del coronavirus, es una realidad y por lo tanto se recogen opiniones de diversos protagonistas. Esta vez el exfutbolista tricolor, Ulises De la Cruz, expresó su temor de que la actual paralización del campeonato de fútbol pueda conducir a la quiebra de clubes en su país.

Loor anuncia el protocolo de seguridad que seguirían los equipos Leer más

"Esta paralización o jugar sin público, como se pretende, afectará muchísimo a los clubes, les ocasionará hasta la quiebra por los grandes gastos. No están generando recursos y hay casos en los que dependen de sus taquillas", dijo en una netrevista a Efe.

"Habrá una afectación muy grave por el tema económico, pues el fútbol es uno de los más afectados porque depende también de los proveedores o patrocinadores publicitarios", subrayó.

Al igual que en otros países, el fútbol está suspendido en Ecuador desde hace un mes, cuando el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción por el coronavirus. De la Cruz insistió en que los clubes arman sus presupuestos de acuerdo a los torneos y los gastos para sueldos y otros, y ahora tienen que replantear sus finanzas para tratar de mitigar la crisis.

Aunque De la Cruz cree que esta situación servirá para que "los clubes, como medida de salvación, pongan los pies sobre la tierra". Con entre tres y quince millones de dólares de presupuesto, "los obligará a manejar esos rubros con un replanteo en sus planes y proyectos".

La situación del actual técnico (Jordi Cruyff) la veo muy difícil, todavía no tuvo la primera prueba, no pudo evaluar a los jugadores del momento, de cómo será su comportamiento con la camiseta de la selección. Ulises De la Cruz

"Es una pena el momento que vive el país y el mundo, pues ha creado el caos con tantas muertes, con tanta improvisación, de tanta afectación a la economía del deporte, a nivel general y no veo una solución", remarcó De la Cruz, que fue campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con la Liga de Quito.

Coronavirus: La Premier League no terminará antes del 30 de junio Leer más

Para él, una probable reducción de salarios en el fútbol será particularmente grave para los jugadores que ganan poco. El también exjugador del Cruzeiro brasileño, del Hibernian escocés y de los ingleses Reading y Birmingham City, también ve complicado el panorama para la selección ecuatoriana, que desde enero tiene nuevo cuerpo técnico comandado por el hispano-holandés Jordi Cruyff.

"La situación del actual técnico la veo muy difícil, todavía no tuvo la primera prueba, no pudo evaluar a los jugadores del momento, de cómo será su comportamiento con la camiseta de la selección, no ha podido disputar amistosos que le den una pauta, todavía no ha visto a los jugadores (en juego) que vayan a respaldar su sistema", dijo.

No obstante, auguró éxitos al técnico y dijo que "ojalá pueda ir marcando el camino en la evaluación de todos los aspectos de los jugadores, qué les afecta y qué no, hasta tener una idea clara para que logre los resultados".

"El fútbol es de procesos, con jugadores que actúen juntos, que se conozcan, que ya sepan las limitaciones de cada uno para que los demás lo respalden, de poder encontrar soluciones en cada línea y saber cómo se puede sacar provecho de las virtudes de cada uno", comentó.

Ulises De la Cruz fue un jugador trascendental para el inolvidable Mundial 2006. ROLAND WEIHRAUCH / EFE

Asimismo, dijo estar convencido de que la clasificación a varios mundiales forma parte de un proceso en el que Ecuador, incluso, ha podido imponerse a los grandes de la región como Brasil, Argentina, Uruguay.

Ahora a los ecuatorianos "ya nos miran con otra proyección", pues Ecuador logró romper entonces una historia de fracasos y encontró una senda para "la actuación de nuestra selección en los mundiales", resaltó.

Coronavirus: El equipo de Felipe Caicedo demandaría a la Liga Italiana Leer más

Tras su retirada del fútbol, Ulises de la Cruz se ha dedicado a la ganadería en su hacienda cercana a la capital ecuatoriana, tiene escuelas de fútbol y también se dedica a la ayuda social en el pueblo donde nació, Piquiucho, en la provincia andina de Carchi.

Aseguró que el fútbol le dejó grandes satisfacciones y le permitió alcanzar sus sueños.

"La satisfacción más grande ha sido construir, en gran medida, mi pueblo (Piquiucho); he contribuido a una educación de calidad, salud de calidad, servicios básicos. He invertido para proteger a la familia, me gusta mucho la ganadería, a la que me dedico porque también me apasiona", aseveró.

Además de las escuelas de fútbol, de manera especial en el Valle del Chota, donde comenzó su romance con el balón, tiene proyectos deportivos con Liga de Quito, y contó que su segundo hijo, Daniel, sigue sus pasos como defensa derecho en las divisiones menores del club quiteño.