Cuando suene el nombre de Luisa Valverde por los altoparlantes del Campeonato Mundial Sénior que se disputa en Oslo, Noruega, la gente sabrá de quién se trata. Diploma olímpico en los recientes Juegos de Tokio y actual # 4 del mundo en su categoría (53 kilogramos), la conformación de las llaves de la cita ecuménica dejó a la ecuatoriana como primera cabeza de serie y rival a vencer de su división. Desde ahí, para ella ya es un sueño.

Con 30 años, 15 de ellos dedicados a la lucha libre, la nacida en Babahoyo, provincia de Los Ríos, regresa a la lona tras vivir unos Olímpicos históricos para el país, pues junto a Lucía Yépez consiguieron meterse por primera vez entre las nueve mejores de la máxima cita deportiva.

Pico y Robles dejan los títulos sub-16 del Gogo Week en casa Leer más

A Oslo, Luisa va sola. Por tratarse de la categoría sénior, fue la única tricolor que viajó el viernes 1 de octubre desde Guayaquil a Europa para la cita, ya que, según dijo, solo Giuseppe Rea se unirá a ella en representación del país, pero él viajará desde Estados Unidos, donde vive y entrena.

El Mundial tiene previsto acoger a la ‘crema y nata’ de la categoría más competitiva de la lucha, del 2 al 10 de octubre. Luisa entrará en competencia recién este 5 de octubre, cuando se disputen las pruebas preliminares de los 53 kg, mientras que al día siguiente serán las luchas por medallas.

“Es una tremenda oportunidad para regresar a las competencias. Mis expectativas son muy altas, sobre todo después del diploma olímpico en Tokio (fue novena). Quiero ser la primera medallista mundial sénior del país, ya que en Ecuador hasta el momento no existe una”, comentó emocionada Luisa al hablar del torneo, que además cierra el calendario mundial de la división.

Luisa solo paró una semana luego de Tokio. Luego empezó con el acondicionamiento de su peso. Álex Lima / Expreso

No es su primera vez en una cita de este tipo. En 2018 y 2019 ya participó y en ambas oportunidades avanzó hasta cuartos de final. Incluso en la última edición consiguió el cupo a los Olímpicos 2020.

Pese a lo que muchos puedan pensar, luego de Tokio Luisa descansó solo una semana y volvió a los entrenamientos. De lunes a sábado, con la jornada matutina dedicada a la física y técnica, y la vespertina para la fisioterapia, lo que ha sido una constante para la deportista.

“Sé que enfrentaré a Bolortuya Bat Ochir, de Mongolia, la competidora que me eliminó en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, así que voy a darlo todo. Tokio me dejó con ambición y sobre todo la certeza de que se puede conseguir más”, acotó.

Miryam Núñez, gana la última etapa y podio en la general de la Vuelta a Colombia Leer más

Está al 100 % físicamente, no hay rastros de lesiones o dolencias. Quiere y va por el título mundial, aunque sabe que “será difícil”.

“Voy en plenitud de condiciones. En todo este tiempo no hice más que pensar en este Mundial. Me dediqué a recuperarme de todo lo que me haya dejado Tokio (la lucha es un deporte traumático que suele dejar golpes) y lo logré. Tuve conmigo a un buen equipo de terapeutas que en Fedeguayas me dio mucho la mano y me atendió exhaustivamente, porque el año que viene empieza un nuevo ciclo para el que quiero estar excelente. París es la meta final. No me detendré”, dijo enfática.