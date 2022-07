El entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el argentino Luis Zubeldía, descartó que la salida del volante mixto Joao Ortiz fue por indisciplina.

Según él, pesó lo futbolístico. “Son decisiones deportivas que uno va tomando, va hablando con los jugadores y les va diciendo cuál será su rol dentro del plantel y depende de cada uno si quiere seguir en Liga”, inició este jueves 14 de julio de 2022.

Dentro de ese contexto, contó que llegaron a la decisión de que no se quede “porque no iba a tener el crecimiento necesario acá. A él se le abrió la posibilidad de ir a Independiente”.

Días atrás Zubeldía tuvo un problema con Joao Ortiz, pero el técnico no lo consideró como una falta disciplinaria. “Para mí, todo lo que tiene que ver con disciplina lo hablo cara a cara. Tampoco puedo decir que fue un jugador indisciplinado. No pienso eso. Simplemente le he dicho a él como a todos sus compañeros, que es difícil que acá tenga la titularidad asegurada y uno toma decisiones”.

Él insistió en que Ortiz tampoco pedía esa titularidad asegurada. “La decisión ha sido única y exclusivamente deportiva. A veces el jugador toma decisiones pensando en su futuro, yo considero que pensó que para él lo mejor era ir a Independiente del Valle. Allí no me puedo meter”, concluyó el director técnico.

SE VIENE LA SEGUNDA FECHA

Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrentará a Deportivo Cuenca este sábado a las 17:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El lateral José Quintero y el delantero Tomás Molina están recuperados y, según el entrenador, formarán parte de la nómina de concentrados. De todas maneras, todavía no están para jugar los noventa minutos. Los llevará poco a poco para que no sufran recaídas.