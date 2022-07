El entrenador de la selección nacional, Gustavo Alfaro, reconoció que las lesiones y el ritmo de competencia de los jugadores son sus principales preocupaciones en los meses previos al Mundial.

Alfaro Moreno y la situación de Barcelona: "Estamos preocupados" Leer más

Ya lo sufrió con Robert Arboleda y Joao Rojas, cuyas situaciones le han golpeado y, de paso, le han obligado a variar nóminas, tanto de observación como para amistosos.

"Quisiera que las lesiones no decidan por mí. Me gustaría tener a todos los jugadores a disposición y ser yo quien se decida por los 26. Espero que los muchachos estén bien", dijo la mañana de este jueves 14 de julio de 2022.

Sobre los dos jugadores mencionados, advirtió, esperará hasta el último día por su recuperación. Siente que es lo correcto y forma parte de un compromiso tácito por lo que se armó en el proceso de trabajo.

Alfaro estuvo en el complejo de Liga de Quito. Es parte de su trabajo de observación. Miró la práctica y también conversó con el entrenador Luis Zubeldía.

Gustavo Alfaro en el entrenamiento de la Liga. Gustavo Guamán

Se reducen las opciones de Gustavo Alfaro en la defensa tricolor Leer más

"He visitado a varios equipos, me gusta conversar sobre situaciones de fútbol y cómo podrían resolverse. Estoy agradecido por la apertura que he tenido en todos los clubes", añadió.

Dentro de su planificación, Alfaro viajará este viernes hacia Estados Unidos. Se quedará 15 días y mirará nueve partidos de la Major League Soccer. Además, visitará a los tricolores.

Después irá a México para mirar las fechas de septiembre. También irá a Europa.