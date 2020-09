Luis Idrovo: "A los estadios entraron familias y chicas con enamorados, cuando no podían"

Luis Idrovo (c) en el restaurante que es propietario junto a el nuevo DT de la Tri.

El exdirigente del Club Sport Emelec y LigaPro, Luis Idrovo, habló sobre algunas irregularidades que le tocó presenciar en los diferentes escenarios deportivos del país y que iban en contra de los protocolos de bioseguridad que el ente deportivo del fútbol profesional ha establecido para su desarrollo.

Según lo que contó Idrovo, en el programa Harta Pelota de La Radio Redonda, "a estadios entraron familias, entraron chicas con enamorados cuando ellos no están en los protocolos de bioseguridad. No entiendo la persecución, ayer me brillaban los ojos de tanto flash en el Capwell", comenzó explicando.

Idrovo reconoció que desde el inicio, su relación con los demás miembros de la Dirección de Competiciones no fue la ideal. "La dirección de competiciones estaban en contra de mi contratación en LigaPro. A solo 15 días de haber llegado le envíe una carta a Miguel Ángel Loor para informarle los inconvenientes con dicha dirección", agregó.

Además explicó cómo y cuándo escribió su renuncia a la LigaPro. "Mi renuncia la presenté el 22 septiembre, pero ya la tenía redactada desde el 18, previo al partido entre Emelec y Liga de Quito, por eso me es irrelevante lo que se dice".

Por último explicó que "después de esta entrevista cerraré el capítulo de LigaPro y no hablaré más del tema, pero si toca salir para aclarar lo haré. Solo les recuerdo que hay grupos donde se dijeron cosas delicadas", sentenció.