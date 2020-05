Luis Chango sobre el caso de la FEF: "La FIFA nada puede imponer aquí"

Pese a su molestia, Chango indicó no estará en total desacuerdo con los premios.

Luis Chango, presidente del Mushuc Runa, tiene muy claro que la convocatoria para el Congreso Extraordinario de este viernes no debió darse. El directivo, pese a que mantiene una postura imparcial en la disputa de Francisco Egas y Jaime Estrada por la presidencia de la Ecuafútbol, no quisiera que haya otra elección.

"Para mí, el acto fue muy apresurado. Nuestra decisión es que no amerita ir a nuevas elecciones. No quisiera que haya otra elección en la FEF. No quiero que haya más cabilderos”, manifestó el directivo del Ponchito a la radio Mundo Deportivo.

Francisco Egas acudió a la justicia ordinaria Leer más

El dirigente fue crítico con Egas en sus labores y a su vez, expresó que si Estrada que si tiene la presidencia es gracias a Carlos Galarza. “Nada provechoso en la gestión, ni en la selección ecuatoriana ni para los clubes. Nosotros como Mushuc Runa no hemos recibido ninguna llamada del señor presidente, ni nosotros tampoco le hemos llamado".

Chango restó importancia al comunicado de la FIFA, donde no el ente regidor del fútbol mundial dio su postura de no tener en cuenta el Congreso Extraordinario que se dará hoy a partir de las 15:00. “El congreso es la máxima autoridad y solo enviamos los documentos para que registren al directorio. La FIFA no puede imponer nada aquí".

Referente a lo que pueda ocurrir con la Ecuafútbol y su directorio, señaló que su club buscará lo mejor para sus intereses. "Nosotros imparcialmente tomaremos la decisión. Mushuc Runa es imparcial, esa es la característica nuestra. No hay que pedirle favores ni a los amigos, ni a los enemigos", finalizó de forma enfática.