Luis Arroyo: “Mi meta es llegar a un fútbol con mayor renombre”

Lleva tres temporadas en Europa. Es Luis Arroyo Cabeza, jugador del FC Vysocina Jihlava de la segunda división de la República Checa, que ahora tiene la opción de pasar al fútbol suizo o alemán. El extremo ecuatoriano de 25 años que estuvo antes en Universidad Católica, América, Azogues, Gualaceo y Macará, ahora se estrena como padre de Leao. Desde Suiza, donde pasó sus vacaciones, habló con EXPRESO de lo que se viene en su carrera deportiva.

- ¿Cómo evalúa su temporada con el cuadro checo?

- La verdad es que este año con el FC Vysocina fue muy productivo, donde mis números fueron bastante positivos, pues marqué siete goles y di cuatro asistencias con las que aporté a mi club. Lo importante es que he ido creciendo en muchos sentidos, que creo que es fundamental.

- ¿Ha sido un buen año?

- Para ser honesto, no me quejo de mi producción dentro de la cancha, pero siempre quiero más. Ahora ronda la idea de cambiar de equipo, pero estoy bien aquí. Uno lógicamente aspira a tener más competencia y superarse.

- ¿Cuáles son sus proyectos para la temporada que viene?

- Hemos venido trabajando para tener un cambio de país como Suiza o Alemania, mi principal objetivo es llegar a un fútbol de mayor renombre y jugar grandes competiciones, hoy en día estamos a pasos de conseguirlo por las buenas actuaciones que conseguí en esta temporada, pero nuestra intención es seguir trabajando para estar en la mira de los demás elencos.

- ¿Qué equipos lo tienen en mente?

- En estas últimas semanas hemos tenido reuniones importantes con clubes como Basilea y Lugano de la primera división Suiza.

- ¿Ya con familia en Europa?

Este año me ha traído grandes momentos: mi hijo Leao nació en la República Checa, un país que me abrió las puertas y me dio una linda familia, un motivo más de superación y compromiso.

Me ilusiona mucho formar parte algún día de la selección ecuatoriana, para eso trabajo todos los días.

- ¿Cuál es su criterio de la participación de Ecuador en la Copa América?

- Lastimosamente quedamos eliminados en cuartos de final y eso deja un sabor amargo por todo el talento y juventud que tenemos, quizás faltó un poco más de autoridad y gestación para llegar al área rival, causar daño y transformar en goles las situaciones generadas.

- ¿Le ilusiona un llamado a la selección ecuatoriana?

- Me ilusiona mucho estar en la selección, trabajo todos los días para lograrlo, es uno de mis sueños llevar el símbolo en el pecho, más porque me he ganado un espacio en el fútbol fuera de mi país a pulso y sería gratificante ser llamado a la selección para las eliminatorias próximas, ya que los jóvenes ocuparemos el puesto de los que ya no están.

Luis Arroyo, jugador ecuatoriano que milita en el FC Vysocina Jihlava de República Checa, cambiaría de club. CORTESÍA

- ¿Totalmente adaptado al fútbol europeo?

- Este es mi tercer año en Europa, donde mi adaptación y crecimiento futbolístico mejoró, realmente el trabajo y profesionalismo me han ayudado mucho durante estos años en los que me siento listo para nuevos retos, uno de esos la selección de mi país.

Me han llamado de Ecuador agentes para volver, pero por ahora no está en mis planes, aunque sí me gustaría jugar en Barcelona.

- ¿Le han llamado de equipos de Ecuador?

- Me han llamado agentes de Ecuador para convencerme de volver, pero no está en mis planes aún y si se da en algún momento me gustaría llegar a Barcelona por lo ganador que es y su hinchada monumental.

- Además de entrenar, ¿a qué se dedica?

- Mi día empieza ocho de la mañana y termina tres de la tarde, entre entrenamientos con mi equipo y trabajos personalizados me toma ese tiempo, después en mi casa estudio idiomas y hablo con mi familia que está en Ecuador. La idea es crecer como jugador y ser humano.