Logan Paul vs AJ Styles en WrestleMania 41: horario, canal y cómo ver la pelea

La segunda noche de WrestleMania 41 llega cargada de expectativas, y entre las peleas más comentadas hay una que promete robarse el show: AJ Styles contra Logan Paul. Un enfrentamiento entre dos figuras que, aunque vienen de mundos diferentes, tienen un mismo objetivo sobre el ring: brillar ante más de 60 mil fanáticos en Las Vegas.

El escenario es el imponente Allegiant Stadium, y el evento será transmitido en vivo por Netflix, un cambio que marca una nueva etapa para la WWE y que busca conquistar aún más audiencia en el terreno digital.

Una rivalidad que fue creciendo golpe a golpe

AJ Styles, uno de los luchadores más respetados en la industria, regresó este año tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera del cuadrilátero. Su regreso no pasó desapercibido: no tardó en cruzarse con Logan Paul, el polémico influencer convertido en estrella del wrestling, que ya ha dejado claro que no está en WWE solo por fama.

Entre palabras cruzadas, retos lanzados y algunos encontrones físicos, la tensión fue escalando hasta explotar en esta pelea. Y es que, aunque los orígenes de ambos son completamente distintos, hay algo que comparten: el hambre de protagonismo.

Allegiant Stadium en Las Vegas será el escenario donde se vivirá la rivalidad entre AJ Styles y Logan Paul en WrestleMania 41. CORTESÍA

Styles, con más de dos décadas en la lucha libre profesional, llega con un historial cargado de campeonatos, técnica y respeto ganado en cada empresa por la que ha pasado. Logan, en cambio, ha sorprendido a propios y extraños con su capacidad atlética y carisma dentro del ring. Aunque para muchos no es un "luchador tradicional", lo cierto es que ha demostrado que puede estar a la altura en eventos de alto calibre, como ya lo hizo en ediciones pasadas de WrestleMania.

Allegiant Stadium: el imponente escenario donde se vivirá la magia de WrestleMania 41

¿Cómo ver la pelea?

La cita es este domingo 20 de abril desde las 18:00, y aunque la cartelera completa está llena de grandes nombres, el combate entre Logan Paul y AJ Styles podría ser de los primeros en abrir la jornada. Por eso, vale la pena estar conectados desde el inicio.

La transmisión será en vivo por Netflix, lo que significa que podrás seguir cada movimiento desde cualquier pantalla con conexión, sin necesidad de cable. Un paso importante en la evolución de cómo se consume el entretenimiento deportivo hoy.

Lo que está en juego

Más allá de los títulos o las estadísticas, esta pelea tiene un peso simbólico: es la lucha entre dos generaciones, dos estilos y dos maneras de entender el espectáculo. AJ representa la vieja escuela del wrestling técnico, del respeto por el oficio. Logan, por su parte, encarna la era del contenido, la fama viral y el show inmediato.

