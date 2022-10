Recorrieron una ruta de más de 5.000 kilómetros. Atravesaron Perú y Chile durante 5 días y finalmente este sábado 1 de octubre cumplieron su misión de llegar al estadio Mario Alberto Kempes para alentar a Independiente del Valle en la Copa Sudamericana.

EXPRESO conversó con un grupo de 9 hinchas en suelo argentino. Emprendieron el viaje el pasado lunes 26 de septiembre desde Sangolquí y arribar sobre la hora del cotejo a Córdoba, Argentina. La travesía no fue fácil, pero el sacrificio valió la pena, dijeron.

"Nosotros somos los locos de Sangolquí. Fue un viaje complicado, muy cansado y algo peligroso, pero el esfuerzo no será en vano si quedamos campeones sudamericanos nuevamente", precisó Camilo Yánez, quien viajó con un grupo de amigos y su hija de 19 años.

"Casi hasta me peleó con mi esposa para que nos deje traer a la niña. Es la primera vez que ella sale del país y estamos seguros que todos los sacrificios serán recompensados dando la vuelta (olímpica) en el Kempes", contó emocionado.

"Antes era hincha del Deportivo Quito, pero hace unos años le sigo al equipo de Sangolquí. Cuando clasificamos a octavos le prometí a mi hija que si llegábamos a la final, nos iríamos. Realmente lo dije con poca fe, pero finalmente ocurrió y tocó cumplir", comentó entre risas.

Lucia Yánez, otra de las viajeras, todavía aún ayer no creía estar en Argentina. "Es un sueño cumplido ver esta final. Mis amigos no lo pueden creer. Me dicen que estoy loca, pero yo por el Independiente me pego este y los viajes que sean necesario", acotó emocionada la joven de 26 años que realizó el mismo periplo.

Dos hinchas rayados (con camisetas de Ecuador) mientras hacían fila entre los aficionados de Sao Paulo. Josué Andrade / Expreso

Se esperaba que 1.500 ecuatorianos alienten al equipo de Sangolquí durante la final histórica. Desde Quito llegó otro grupo de aficionados que tomaron otra ruta. "Nosotros tomamos un vuelo hasta Chile y luego llegué en bus hasta aquí. No hay recursos y hay que ingeniárselas", opinó Luisa Piña, quien viajó con un grupo de amigos, todos amantes al fútbol. "No todos somos de Independiente. Hay algunos hinchas de Liga, El Nacional y uno que es barcelonista, pero no lo quiere decir", comentó entre risas.

Luisa de 33 años, añadió que le tocó vivir episodios feos para llegar. "Dormimos en el terminal de Las Cuevas, en la frontera con Argentina, y fue terrible. No sabía en qué momento podían llevarse mi maleta. Gracias a Dios llegué viva", dijo la mujer que hizo un préstamo para financiar el viaje. "Un amigo del trabajo me prestó $700. Espero me alcancen para regresar", manifestó la aficionada que se quedará hasta el domingo y tomará un vuelo hasta Lima, para luego viajar vía terrestre a Quito.

Ya en el estadio, los cientos de hinchas rayados se reunieron todos para ver el partido juntos en la tribuna Gasparini y alentar al conjunto tricolor en búsqueda de la su segunda estrella dorada de este torneo.