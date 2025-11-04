Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Liverpool vs. Real Madrid, Champions League, en vivo, Kylian Mbappé
Kylian Mbappé es la referencia ofensiva del Real Madrid en la visita al Liverpool.Sergio Pérez / EFE

Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO: sigue el partido de Champions League

Real Madrid busca mantener la campaña perfecta en la visita a un golpeado Liverpool, por la fase de liga de la Champions

Liverpool y Real Madrid se enfrentan este martes 4 de noviembre, desde las 15:00 (de Ecuador), por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-2026. Será un choque cargado de historia y simbolismo, en el que ambos clubes llegan con realidades muy distintas.

Te invitamos a leer: ¿Nuevo delantero para la selección de Ecuador? Beccacece habla de Jeremy Arévalo

Para los Reds, el encuentro representa una oportunidad de reencontrarse con su mejor versión en Europa y recuperar el prestigio perdido en los últimos meses. Para los merengues, será una prueba de fuego para confirmar la solidez del proyecto que lidera Xabi Alonso, invicto en el torneo y con una imagen de equipo en crecimiento constante.

El Real Madrid vuelve a Anfield justo un año después de una derrota que marcó el final de una era y el inicio de una profunda renovación. Hoy, bajo la conducción de Xabi Alonso, los blancos presentan una identidad clara y una mentalidad ganadora. Han sumado tres victorias en tres partidos (ante Olympique de Marsella, Kairat Almaty y Juventus) y se perfilan como uno de los grandes favoritos a conquistar el título.

El equipo destaca por su equilibrio. En defensa, acumula siete porterías a cero en catorce triunfos oficiales, mientras que en ataque brilla la figura de Kylian Mbappé, quien atraviesa un momento estelar con 18 goles en 14 encuentros. El francés es el máximo artillero de la Champions y de LaLiga, y se ha convertido en el líder absoluto de un plantel rejuvenecido.

En el otro frente, el Liverpool vive un momento turbulento. Tras una millonaria inversión en fichajes, los resultados no acompañan: el actual campeón de la Premier suma seis derrotas en sus últimos siete partidos, con evidentes falencias defensivas y refuerzos que no terminan de adaptarse

Con varias bajas, entre ellas la de Alexander Isak, el conjunto inglés necesita una jornada inspirada en su fortaleza histórica para frenar a un Real Madrid en alza. Los de Xabi Alonso, por su parte, buscarán mantener su paso perfecto y consolidar la nueva era blanca con una victoria de prestigio en territorio inglés.

Sigue en vivo Liverpool vs. Real Madrid

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO: sigue el partido de Champions League

  2. Capturan a dos extranjeros por robo a pasajeros en el Centro Histórico de Quito

  3. Inversión de 6 millones de dólares en sector de seguros médicos en Ecuador

  4. “Piña, ¿por qué el cielo es azul?”: el arte como puente entre Ecuador y Filipinas

  5. (Video) Daniel Noboa manda a regalar 2.000 muñecos de él en Esmeraldas: ¿Por qué?

LO MÁS VISTO

  1. Muere el actor ecuatoriano Mimo Cava en Guayaquil: esta fue la causa

  2. Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC

  3. ¿Qué pasará con tu número y plan Movistar tras la compra de Tigo en Ecuador?

  4. Un tren de 350 km/h pondrá a este país latinoamericano entre los más avanzados

  5. Fundación Siglo XXI cerró la piscina de la Coviem por incidentes con usuarios

Te recomendamos