Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO: sigue el partido de Champions League

Real Madrid busca mantener la campaña perfecta en la visita a un golpeado Liverpool, por la fase de liga de la Champions

Liverpool y Real Madrid se enfrentan este martes 4 de noviembre, desde las 15:00 (de Ecuador), por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-2026. Será un choque cargado de historia y simbolismo, en el que ambos clubes llegan con realidades muy distintas.

Te invitamos a leer: ¿Nuevo delantero para la selección de Ecuador? Beccacece habla de Jeremy Arévalo

Para los Reds, el encuentro representa una oportunidad de reencontrarse con su mejor versión en Europa y recuperar el prestigio perdido en los últimos meses. Para los merengues, será una prueba de fuego para confirmar la solidez del proyecto que lidera Xabi Alonso, invicto en el torneo y con una imagen de equipo en crecimiento constante.

El Real Madrid vuelve a Anfield justo un año después de una derrota que marcó el final de una era y el inicio de una profunda renovación. Hoy, bajo la conducción de Xabi Alonso, los blancos presentan una identidad clara y una mentalidad ganadora. Han sumado tres victorias en tres partidos (ante Olympique de Marsella, Kairat Almaty y Juventus) y se perfilan como uno de los grandes favoritos a conquistar el título.

El equipo destaca por su equilibrio. En defensa, acumula siete porterías a cero en catorce triunfos oficiales, mientras que en ataque brilla la figura de Kylian Mbappé, quien atraviesa un momento estelar con 18 goles en 14 encuentros. El francés es el máximo artillero de la Champions y de LaLiga, y se ha convertido en el líder absoluto de un plantel rejuvenecido.

En el otro frente, el Liverpool vive un momento turbulento. Tras una millonaria inversión en fichajes, los resultados no acompañan: el actual campeón de la Premier suma seis derrotas en sus últimos siete partidos, con evidentes falencias defensivas y refuerzos que no terminan de adaptarse

Con varias bajas, entre ellas la de Alexander Isak, el conjunto inglés necesita una jornada inspirada en su fortaleza histórica para frenar a un Real Madrid en alza. Los de Xabi Alonso, por su parte, buscarán mantener su paso perfecto y consolidar la nueva era blanca con una victoria de prestigio en territorio inglés.

The Reds to take on Real Madrid 👊🔴 #UCL — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2025

Sigue en vivo Liverpool vs. Real Madrid

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!