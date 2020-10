Liverpool empata con Everton tras una decisión polémica del VAR

El Liverpool continúa aumentando la maldición del Everton, en un derbi de Merseyside que lleva más de diez años sin ganarlo, empatando este sábado 17 de octubre de 2020 a domicilio (2-2) y perdiendo además al defensa holandés Virgil Van Dijk por lesión.

Ningún caso positivo por Covid-19 en las Grandes Ligas Leer más

Los de Jürgen Klopp, que están tres puntos por detrás del Everton, se adelantaron pronto a los dos minutos tras una gran jugada colectiva en la que Andy Robertson desbordó por la banda izquierda y puso el pase atrás para que Sadio Mané, que volvía tras lesión, embocara a puerta.

La alegría pudo ser mayor para el Liverpool cuando en una falta al borde del área, la pelota le llegó a Van Dijk, que fue arrollado por Jordan Pickford. Era penalti y probablemente roja para el arquero inglés, pero el VAR determinó que había fuera de juego milimétrico del holandés, y todo quedó en nada.

Van Dijk no pudo continuar y tuvo que ser sustituido por Joe Gomez. El Liverpool notó la ausencia del holandés durante el resto del partido. Menos de diez minutos después de esa acción, el colombiano James Rodríguez puso un córner al punto de penalti que remató Michael Keane y que dobló las manos de Adrián San Miguel, titular por el lesionado Alisson Becker.

Cuando vuelvan a cobrar un fuera de lugar de axila, acuerdense de esta jugada. Ni penal, ni roja ni nada. Van Dijk está lesionado, aguardando cuan grave es la lesión.. pic.twitter.com/XF8mwWNCoB — ANDRES CANTOR (@AndresCantorGOL) October 17, 2020

El meta español salvó un mano a mano en la segunda parte con Dominic Calvert-Lewin, y tuvo la suerte de que la madera despejase un remate de cabeza de Richarlison antes del 1-2 del Liverpool.

Pablo Zabaleta se despide del fútbol profesional a los 35 años Leer más

Llegó el tanto visitante después de un centro de Jordan Henderson, que lo despejó mal Yerry Mina y Salah lo engatilló a la red.

Sin embargo, el Liverpool seguía careciendo de la contundencia atrás de Van Dijk y lo pagó. Lucas Digne se fue por la banda a diez minutos del final, puso un centro muy llovido y Calvert-Lewin se elevó por encima de Robertson para cabecear picado lejos del alcance de Adrián (2-2).

El Liverpool las tuvo para el 2-3, pero una doble intentona de Mané y de Diogo Jota la salvó Pickford. Jugó los últimos cinco minutos con un jugador más, por expulsión de Richarlison tras una fea entrada sobre Thiago Alcántara, y llegó Henderson a marcar el gol del triunfo, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego casi inexistente y los Reds se tuvieron que conformar con el empate.

Este es el supuesto fuera de lugar de Sadio Mané antes del gol de los rojos Captura de pantalla

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que no entiende la decisión del VAR de anular el gol en el tiempo añadido de Jordan Henderson que habría dado el triunfo a su equipo ante el Everton.

La tecnología le negó la victoria al Liverpool contra el Everton por un milimétrico fuera de juego de Sadio Mané en la jugada que originó el tanto de Henderson.

"Mis jugadores no entienden que se haya anulado ese gol. La temporada pasada el hombro (la parte que tenía adelantada Mané) no era fuera de juego. Desde entonces he tenido diez entrevistas y siempre me han dicho que no es fuera de juego eso", apuntó Klopp.