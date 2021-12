Ligapro, el torneo crece entre reclamos

El 20 de abril de 2018 vio luz la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro), con el objetivo de aportar al crecimiento de los 26 equipos de las Series A y B que la conforman.

El Borussia Dortmund confirma interés del Real Madrid por Erling Haaland Leer más

La organización asumió la organización de los torneos nacionales de primera división, desde 2019, y además el control de los derechos comerciales de los campeonatos, disciplina, estadios, tribunal de apelaciones y de seguridad.

Tras tres ediciones bajo el mandato de la LigaPro, su presidente, Miguel Ángel Loor, resaltó que “se ha hecho mucho en tan solo tres años, sin embargo, no es suficiente, Ecuador no tiene techo. El interés que tenemos es elevar el nivel de nuestro país a través de mejorar nuestra industria”.

Sobre la economía de los clubes miembros indicó que “nos estamos ordenando como Liga, dejando de pagar costos excesivos y creando talento propio”.

Loor destacó que bajo la administración de LigaPro se han registrado tres campeones de ciudades distintas. “Valoremos nuestro fútbol. La diversidad y calidad de nuestros equipos es la principal fortaleza. Cuando cada uno hace su trabajo este país y su fútbol crecen. Hoy sin duda somos el tercer país más importante de la región, tanto en clubes como en selección”, afirmó.

En el PSG son optimistas con la renovación de Kylian Mbappé Leer más

También se refirió al arbitraje, uno de los puntos de mayor polémica este año, y dijo que “la misión a corto plazo es lograr capacitar a la mayor cantidad de árbitros”.

Carlos Villacís, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), considera que la creación de la LigaPro es lo mejor que le pudo haber pasado a los clubes nacionales.

“Fue un acierto de los presidentes de los equipos locales de haberle dado paso a la LigaPro, pues con esto el fútbol ecuatoriano se ha revalorizado y actualizado, pues en Sudamérica ya había otros países con este sistema”, comentó el exdirectivo.

Aseguró que con la creación de esta entidad, la Ecuafútbol se quitó un peso de encima, con el tema de la organización del campeonato, y ahora se enfoca en el tema de selecciones.

“Antes era complicado manejar los dos frentes: selecciones y torneo nacional. Ahora el torneo tiene su autonomía, manejan sus finanzas y la FEF puede dedicarle con más tranquilidad toda su atención a la mejora de la Tri de mayores, juveniles, fútbol femenino, fútbol sala, entre otras ramas”, señaló Villacís. RVF-DPI

El legado tricolor en el fútbol mexicano Leer más

Se mantendrán los cuatro días de juego

David Constante, director de competiciones de la LigaPro, dio a conocer que para el próximo año se continuará con los partidos de la Serie A entre viernes y lunes.

“Los horarios para el 2022 serán los mismos. Alguien deberá jugar viernes y lunes en la noche”, detalló el directivo.

Sobre el inicio del torneo dijo que están contemplado el fixture, tomando en cuenta que hay varias competencias paralelas, pero que se desarrollaría entre febrero y noviembre, ya que el Mundial de Qatar será en diciembre.

Que no se den preferencias entre los equipos

Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, expresó que por parte suya existe malestar con la LigaPro, debido a que, según él, la entidad no actúa de la misma forma con los demás clubes, en cuanto al control financiero.

Guillermo Almada reconoce que estuvo cerca de volver a Barcelona Leer más

“Los de la LigaPro han sido muy rigurosos con nosotros, nos ven hasta el último detalle, pero nosotros estamos tranquilos porque cumplimos con base en nuestro presupuesto, aunque a los “amigos” de ellos, que tienen deudas enormes, les permiten seguir contratando”, comentó.

El líder del Ponchito agregó que “con los equipos pequeños los reglamentos están para aplicar, pero con los grandes eso no sucede. Por ejemplo, nosotros no nos podemos atrasar en el pago de los sueldos, pero hay otros clubes que deben tres o cuatro meses y ahí no hay sanción para ellos”.

El directivo destacó que la LigaPro debe mejorar en muchos aspectos, pues puede llegar un momento en que clubes como Mushuc Runa u otros pidan la salida de la entidad.

“Probablemente, puede ser que llegue el día, en que los clubes digamos hasta aquí nomás LigaPro, debido a que este organismo no fue lo suficientemente rentable como se propuso al inicio”, sentenció.