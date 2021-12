Hace 46 años Ecuador tuvo la primera migración de futbolistas locales hacia México. Para ese entonces, el país norteamericano ya había vivido una Copa del Mundo con el Rey Pelé levantando su último título en 1970. Ítalo Estupiñán y Carlos Torres Garcés llegaron al Toluca, mientras que Rómulo Dudar Mina llegó al Jalisco.

Era un hecho sin precedentes, una puerta que se abriría para siempre y sería aprovechada, de forma excelsa, por la mayoría de ecuatorianos que pisaron territorio azteca.

En total han sido 87 futbolistas profesionales que han militado en el balompié mexicano, en la liga principal y en categorías menores. Pero no todos han podido proclamarse campeones en este balompié, algo que ha generado un debate de cuál es el tricolor con mayores logros en el fútbol azteca.

EXPRESO conversó con dos campeones del fútbol mexicano y que llegaron a ser ídolos en sus respectivos clubes: Álex Darío Aguinaga, quien llegó en 1989 al Necaxa y pasó más de 14 temporadas en este fútbol, convirtiéndose en el mayor referente tricolor en este país e inobjetablemente, marcó un camino para las siguientes generaciones.

Christian 'Chucho' Benítez salió campeón con el América. Archivo

“Indudablemente (su gran paso) ayudó mucho porque el éxito de los jugadores en un país a veces facilita la llegada de otros compatriotas y colegas. Lógicamente otros han logrado éxito y por eso siguen llegando, si los que siguen no tienen éxito, se va perdiendo interés. Sin duda, sí impactó (mi llegada), pero el trabajo de todos ha sido muy bueno para que sigan llegando”, dijo el siete veces campeón con Los Rayos del Necaxa.

Otro que tuvo un paso triunfal por México fue Gambetita, quien fue bautizado como Miki Jr., quien reconoce que a su llegada, el “monstruo” ecuatoriano en México era Christian ‘Chucho’ Benítez.

“Cuando llegué a México, gracias a Dios que me dio la oportunidad de ir allá, el número uno era el Chucho Benítez. Con todo el respeto que merecen Aguinaga, Estupiñán y otros, el Chucho era un monstruo y su huella era reciente, hasta me tocó enfrentarlo, cuando yo jugué en San Luis y él en América. Jugamos en la liguilla y me dejó afuera, de hecho nos dejó afuera él con sus goles, era una bestia, era tremendo. Me ganó 3-0 en Cancún y 2-0 en el Azteca y me dijo que le gustaría verme con la 11 en América y logré hacerlo. Era un ídolo ahí , pero sobre todo, un gran tipo”.

Arroyo levantó tres trofeos con el América de México, a pesar que su primer paso fue en 2010 en San Luis y después en 2014 pasó al Atlante.

Recuerda que no solo el Chucho, sino Walter Ayoví representaban la bandera ecuatoriana con orgullo.

Michael Arroyo ganó tres títulos en el equipo más popular de México. Archivo

“El capitán era un caballero. Walter nos aconsejó bien, Con él siempre eran partidos duros, cuando era pelota parada era fuertísimo”, recuerda contando la anécdota en una liguilla, que con el Pachuca lo dejaron afuera al América en el estadio Azteca.

Precisamente, Gambetita recuerda con mucha ilusión la primera final que vivió allí. “Se me pasó por la mente la mano de Maradona, esas cosas impresionantes que pasaron en ese campo. Agradecía a Dios, a mi madre y lo disfruté. Tiraba bicicleta, tiros libres, todo eso se dio y de verdad lo disfruté mucho, es un estadio impresionante”.

Al preguntarle a los dos tricolores sobre el presente de Ángel Mena y si ya está a la altura de grandes leyendas como Aguinaga, Benítez, Estupiñán o el mismo Arroyo, Gambeta lo resumió sin tapujos.

Aníbal Chalá fue campeón con Atlas al terminar esta última temporada. Cortesía

“Sí, Angelito es un crack. Primero como persona, dentro y fuera del campo y le ha ido muy bien. Angelito es un ídolo en México y acá en Ecuador. Responde a un nivel impresionante, es un varón de Dios y le va a seguir yendo muy bien, es ídolo y está, para mí, a la par de esos otros genios. Enner, el Tin Delgado, Chucho, Aguinaga. Mucho de esos”.

Mientras que el Güero cree que “es la máxima figura en este momento, el mejor ecuatoriano y de los mejores extranjero en el fútbol mexicano, con mucha calidad, mucho gol ya dependerá de las estadísticas y la historia si estará por arriba de uno u otro”.