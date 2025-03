LigaPro: Jeison Medina recibió el recuerdo de su triplete a Barcelona

El domingo 9 de marzo, Independiente del Valle consiguió una importante victoria 4-0 en la visita a Barcelona, en el estadio Monumental, por la cuarta jornada, que además fue su primer triunfo en la LigaPro.

Jeison Medina fue la figura de los rayados al marcar un triplete, y como se acostumbra en estos casos, esperaba llevar el balón como recuerdo, algo que no sucedió. Entre risas comentó que “Barcelona se los llevó todos, no me quiso dar el balón”.

Sus compañeros no se quedaron atrás y Junior Sornoza tomó un chaleco con el que le dio forma de una pelota simbólica para que Medina reciba su reconocimiento, lo que fue registrado en las redes sociales de los negriazules.

El delantero colombiano regresó a Quito sin este reconocimiento simbólica, pero el miércoles 12 de marzo recibió el balón que tanto esperaba y con las firmas de todos sus compañeros de Independiente del Valle.

·"Por fin llegó desde Guayaquil, gracias", afirmó Medina en el camerino de los rayados previo al entrenamiento en el complejo del club, donde se preparan para el duelo del domingo 16 de marzo ante Macará, en el estadio Banco Guayaquil

ASÍ RECIBIÓ MEDINA EL BALÓN POR EL TRIPLETE

Ya llego el balón ⚽️ , desde Guayaquil para nuestro goleador Jeison Medina 🔪🫶💙🖤

Gracias @LigaProEC 😎🤙 pic.twitter.com/VcCpmWcsY7 — Independiente del Valle (@IDV_EC) March 12, 2025

