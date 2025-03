Independiente del Valle: El goleador Jeison Medina se quedó sin su recuerdo

Jeison Medina aprovechó su regreso a la titularidad de Independiente del Valle, tras dos juegos en el banquillo, para demostrar que su poder goleador sigue vigente. El delantero colombiano fue la figura en la victoria 4-0 sobre Barcelona, la noche del sábado 8 de marzo en el estadio Monumental, al marcar tres tantos, registro por el que se acostumbra entregar el balón del juego como recuerdo.

Te invitamos a leer: Universidad Católica deja escapar el triunfo tras fallo del arquero. Mira el blooper

Pero esto no se dio para sorpresa del goleador, quien entre risas comentó: “ Barcelona se los llevó todos, no me quiso dar el balón”. Sus compañeros no se quedaron atrás y con un chaleco dieron forma a una pelota simbólica para que Medina reciba su reconocimiento.

Así fueron los goles de Jeison Medina, el verdugo de Barcelona Leer más

El ariete afirmó que el haber logrado el primer triunfo en la LigaPro, les da tranquilidad y les ayuda a seguir consolidando el proyecto con el técnico Javier Rabanal. “Contentos porque pudimos conseguir nuestros primeros tres puntos, de forma contundente y mostrando buen fútbol”, analizó.

También recordó que Barcelona se ha convertido en una de sus ‘víctimas’ favoritas, ya que le ha marcado en cinco ocasiones con Aucas e Independiente del Valle.

LA ALEGRÍA DE JAVIER RABANAL

El técnico Javier Rabanal tuvo su primer triunfo con los rayados. API

Por su parte, el entrenador español Javier Rabanal resaltó el trabajo de sus jugadores en el gran triunfo conseguido en el campo de Barcelona.

“Tengo la ventaja de que a mi equipo le explico algo y lo ejecutan de la mejor manera. Soy un afortunado de tener estos jugadores. El plan de partido se ejecutó gracias a esta plantilla que tengo”, afirmó el DT de Independiente del Valle.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!